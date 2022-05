Parlament schválil protiinflačnú pomoc z dielne rezortu financií

Na snímke sprava minister financií SR Igor Matovič a poslanec NR SR György Gyimesi (obaja OĽaNO) sa tešia po schválení protiinflačného balíka na pomoc rodinám z dielne ministra financií na 65. schôdzi parlamentu v Bratislave v utorok 24. mája 2022. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 24. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok schválila protiinflačnú pomoc z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Zákon podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov.uviedlo ministerstvo financií.Ministerstvo školstva a rezort kultúry majú ustanoviť zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok. Registre majú vzniknúť do 1. januára budúceho roka.S kontom dieťaťa má nakladať iba oprávnená osoba, a to iba prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie. Konto by sa malo dieťaťu zriadiť, keď dosiahne päť rokov. Voľnočasová aktivita by sa mala dať objednať len cez aplikáciu, tvrdí rezort financií.píše sa v materiáli.