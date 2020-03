Výsledky volieb potvrdila Štátna komisia: Víťazom je OĽaNO

Bratislava 1. marca (TASR) - Víťazom volieb do Národnej rady (NR) SR sa stalo hnutie OĽaNO , ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov, čo hnutiu prinieslo 53 kresiel v parlamente. Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebná účasť dosiahla 65,8 percenta oprávnených voličov. Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí.Na druhom mieste skončil Smer-SD so ziskom 18,29 percenta hlasov a 38 kresiel. Tretie je hnutie Sme rodina , ktorému odovzdalo hlas 8,24 percenta voličov, čím získalo 17 kresiel v NR SR. Nasleduje ĽSNS so ziskom 7,97 percenta a, rovnako ako Sme rodina, so 17 kreslami, koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, ktorá získala 6,96 percenta hlasov, čo jej ako koalícii na mandát do parlamentu nestačilo. Trinásť kresiel získala SaS , ktorú volilo 6,22 percenta voličov. Nasleduje strana Za ľudí , ktorá dostala 5,77 percenta hlasov a 12 kresiel v NR SR.Mimo brány parlamentu ostali okrem PS-Spolu tiež KDH so ziskom 4,65 percenta, Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), ktorú volilo 3,90 percenta voličov, SNS, ktorá získala 3,16 percenta a Dobrá voľba so ziskom 3,06 percenta hlasov. Pod tromi percentami získaných hlasov ostali Vlasť (2,93) a Most-Híd s výsledkom 2,05 percenta hlasov.Ďalšie politické subjekty získali menej ako jedno percento hlasov. Socialisti.sk (0,55), Máme toho dosť! (0,32), Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (0,28), Demokratická strana (0,14), Solidarita (0,11). Starostovia a nezávislí kandidáti – STANK získali 0,07 a Slovenské hnutie obrody – SHO a Hlas ľudu zhodne po 0,06 percenta hlasov. Strana Práca Slovenského národa získala 0,04 percenta, strana 99% - občiansky hlas 0,03 percenta a Slovenská liga 0,02 percenta hlasov.