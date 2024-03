Vo výzve na obnovu športovej infraštruktúry evidujú 225 žiadateľov

Bratislava 11. marca (TASR) - Do štvrtej výzvy v programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu (FNPŠ), sa prihlásilo rekordných 225 žiadateľov. Informoval o tom fond na svojom webe.



"Súhrnná suma požadovaných príspevkov dosiahla 79,1 milióna eur, pričom celková suma oprávnených výdavkov na projekty vrátane spolufinancovania žiadateľov dosahuje výšku takmer 132,2 milióna eur," spresnil FNPŠ.



Alokácia vo výzve, ktorú fond vyhlásil v závere vlaňajška, je 17 miliónov eur. Proces schvaľovania žiadostí vrátane ich posúdenia odbornou komisiou má byť podľa podmienok výzvy ukončený 29. mája.



Predseda Správnej rady FNPŠ Lukáš Pitek upozornil, že novinkou kontrolného procesu je prizvanie stavebných odborníkov do fázy formálnej kontroly. "Ich expertíza uľahčí kontrolné postupy nielen kancelárii, ale následne i odbornej komisii prideľujúcej body jednotlivým projektom na základe vopred stanovených, schválených a zverejnených kritérií," vysvetlil.



Maximálna výška príspevku je 70 percent oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa. Podporené projekty musia zrealizovať do konca roka 2026.