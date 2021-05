Folklórna únia na Slovensku: Kultúre treba finančné rozpočtové krytie

Bratislava 27. mája (TASR) – Miestna kultúra potrebuje nevyhnutne finančné rozpočtové krytie. Zdôrazňuje to Folklórna únia na Slovensku (FUS), ktorá je nespokojná so stanovom financovania tohto segmentu. Pripomína, že miestna kultúra pritom tvorí jeden z hlavných pilierov živého kreatívneho priemyslu, ktorý sa prezentuje na rôznych typoch podujatí v mestách a obciach po celom Slovensku.



„Tradičná ľudová kultúra je najrozsiahlejšou súčasťou tohto spontánneho umelecky kreatívneho fenoménu detí, mládeže a dospelých. Uchováva princíp generačnej kontinuity, čo je nenahraditeľné v prospech uchovávania hodnotných artefaktov, ale aj dynamickejšieho napredovania inovatívnej autorskej tvorby v tejto oblasti,“ skonštatoval predseda FUS Štefan Zima, podľa ktorého netreba zabúdať ani na reprezentáciu v zahraničí.



FUS pozitívne vníma niektoré kroky zo strany štátu, napríklad prísľub vyčlenenia financií na opravu kaštieľa v Rusovciach či alokovanie milióna eur na pokračovanie prác pri oprave a údržbe zrúcanín. Financie si však podľa únie zaslúžia a rôzne miestne divadelné, folklórne, spevácke či hudobné súbory a skupiny vytvárajúce živé prostredie na hradoch a zámkoch. Finančná pomoc je očakávaná aj z eurofondov a ďalších zdrojov.



Folklórna únia však kritizuje aj fakt, že vláda necháva už 30 rokov chátrať viaceré domy kultúry či amfiteátre, chýba tiež národný amfiteáter, keďže amfiteáter vo Východnej nemá parametre na prezentáciu profesionálneho umenia. Stabilný rozpočtový príspevok potrebujú podľa únie aj slávnosti a festivaly, Fond na podporu umenia by mal byť bonusovou nadstavbou podpory projektov a podujatí. Situácii nepomáha ani permanentné znižovanie financií na kultúru a umenie i počtu odborných pracovníkov.



„Vyzývame vládu SR, aby tento dehonestujúci stav neodkladne riešila,“ apeluje FUS, ktorá odstraňovanie nedostatkov z minulosti zatiaľ nevníma, pričom kultúra a umenie sú stále podfinancované. Folklórna únia pritom upriamuje pozornosť aj na finančnú podporu tejto oblasti v zahraničí. Za „absolútne nekompetentné“ považuje únia aj rozhodnutie ministerstva kultúry znížiť rozpočet na Matici slovenskej. „Folklórna únia na Slovensku oficiálne ponúka odbornú a organizačnú spoluprácu Matici slovenskej cez Národný program podpory ochrany, rozvoja a prezentácie vybraných prejavov tradičnej ľudovej kultúry,“ podotkol Zima.