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Folklórny festival Myjava 2026 vyvrcholil záverečným galaprogramom

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Na snímke diváci a hlavné pódium v amfiteátri Trnovce počas 66. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave v sobotu 20. júna 2026. Foto: TASR - Martin Medňansky

Podujatie ponúklo od stredy 17. júna do nedele vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia.

Autor TASR
Myjava 21. júna (TASR) - Záverečným galaprogramom s názvom Vytrúbme to do sveta! vyvrcholil v nedeľu 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026. Počas piatich dní ponúkol návštevníkom desiatky programov a vystúpení, ktoré predstavili kultúrne dedičstvo, ľudové tradície, tanec, spev, hudbu i remeslá najmä kopaničiarskeho regiónu. Obdivovať mohli aj umenie zahraničných hostí z Českej republiky, Grécka, Indie, Mexika a USA, informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.

Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 oslávil v tomto roku 70 rokov svojej existencie, 66 zrealizovaných ročníkov, 50 rokov svojho usporadúvania na Myjave a desať rokov zápisu tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Podujatie ponúklo od stredy 17. júna do nedele vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia.

Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026 pripravili mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava a Slovenské národné múzeum - Múzeum SNR v Myjave. Podujatie je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) a má štatút CIOFF International Recognized. Budúcoročný 67. ročník festivalu sa uskutoční v termíne od 16. do 20. júna, potvrdil Hrin.
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