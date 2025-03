Fond deklaruje, že poskytovanie pôžičiek študentom neprerušil

Bratislava 31. marca (TASR) - Fond na podporu vzdelávania (FnPV) deklaruje, že poskytovanie pôžičiek pre študentov a pedagógov nebolo nikdy prerušené a v najdôležitejších oblastiach neustále funguje. Uznal, že vyplatenie pôžičiek trvalo dlhšie. To podľa neho súviselo so zložitou implementáciou nového systému a s hľadaním náhradných riešení na zabezpečenie vyplácania pôžičiek. Informoval o tom na svojom webe v reakcii na výzvu rezortu školstva.



„Dôkazom kontinuálneho fungovania fondu je poskytnutie viac ako 96 percent schválených pôžičiek od septembra minulého roka,“ uviedol FnPV. Považuje za kľúčové, aby nový informačný systém, ktorého správcom je podľa neho ministerstvo, poskytoval efektívne, prehľadné a intuitívne riešenie pre klientov. „FnPV si je vedomý zodpovednosti voči klientom a ich potrebám, preto vlastným úsilím implementoval náhradné postupy mimo systému ministerstva,“ podotkol.



Doplnil, že nateraz sa nepodarilo plne nasadiť informačný systém do prevádzky. „V záujme rady fondu, riaditeľa a všetkých zamestnancov je, aby informačný systém ministerstva bol plne implementovaný a nevykazoval žiadne nedostatky. Naším spoločným cieľom je dosiahnuť stabilné, predvídateľné a efektívne riešenie pre klientov fondu, ktorými sú študenti a pedagógovia,“ zhrnul.



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na začiatku minulého týždňa vyzvalo vedenie a orgány FnPV, aby bezodkladne dokončili svoje úlohy pri zavádzaní nového informačného systému. Poukázalo na jeho nevyhnutnosť, aby mohli byť pôžičky spracovávané a vyplácané načas a elektronicky.