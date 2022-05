Fond na podporu športu otvoril výzvu pre prevádzkovateľov športovísk

Bratislava 15. mája (TASR) – Od nedele sa prevádzkovatelia športovísk môžu uchádzať o preplatenie časti fixných nákladov, ktoré museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia, ako aj v čase po opätovnom spustení ich prevádzky v období pandémie ochorenia COVID-19. Výzva Fondu na podporu športu je otvorená do 15. júna. "Pôvodne určenú lehotu na podávanie žiadostí do konca mája predĺžila svojím uznesením správna rada," uvádza inštitúcia na svojom webe aj so zverejnením aktualizovaných podmienok.



Oprávnenými žiadateľmi môžu byť veľké i malé podniky, organizácie samospráv i samostatne zárobkovo činné osoby prevádzkujúce športoviská. Podľa aktualizácie podmienok výzvy nemusia byť žiadatelia zapísaní v Informačnom systéme športu.



"Oprávneným žiadateľom je hospodársky subjekt, ktorý začal svoju činnosť najneskôr koncom augusta 2020, bol priamo dotknutý reštrikciami prijatými príslušnými orgánmi v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a súčasne vykázal pokles čistého obratu najmenej o 40 percent," pripomína fond.



Alokácia vo výzve je osem miliónov eur, maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 200.000 eur.



Podľa usmernení a výzvy pre žiadateľov na webovej stránke fondu sa žiadosti podávajú prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Žiadosti musia byť podané aj písomnou formou, podrobnosti sú na webe fondu.



Pomoc prevádzkovateľom športovísk je ďalšou mimoriadnou finančnou podporou v súvislosti so zmiernením dosahov pandémie ochorenia COVID-19, fond už týmto spôsobom podporil profesionálne a amatérske športové kluby.