Fond na podporu umenia: Poskytnutie podpory nie je neštandardné

Bratislava 15. augusta (TASR) - Nie je pravdou, že by bolo poskytnutie podpory na tri roky neštandardné. Uviedol to Fond na podporu umenia (FPU) v reakcii na štvrtkové vyjadrenia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a generálneho tajomníka služobného úradu rezortu Lukáša Machalu. Tí upozornili na to, že Nadácia Milana Šimečku má schválené dotácie okrem roku 2024 aj na rok 2025 a 2026.



"FPU poskytuje viacročnú podporu od svojho vzniku a ide o bežnú formu podpory," poznamenal FPU na sociálnej sieti. Reagoval aj na tvrdenia politikov o tom, že nadácii schválili dotáciu tesne pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o FPU. Poukázal na to, že projekt nadácie získal podporu 22. decembra 2023, teda niekoľko mesiacov pred účinnosťou novely.



Šimkovičová a Machala vo štvrtok upozornili na čerpanie dotácií z FPU Nadáciou Milana Šimečku. Poukázali na to, že nadácia si nechala schváliť dotácie aj na rok 2025 a 2026. Označili to za neštandardné.