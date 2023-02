Fond na podporu vzdelávania hľadá nového riaditeľa

Bratislava 22. februára (TASR) - Fond na podporu vzdelávania, ktorý poskytuje pôžičky pre študentov a učiteľov, hľadá nového riaditeľa prostredníctvom otvoreného verejného výberového konania. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. marca. TASR o tom informoval predseda rady Fondu na podporu vzdelávania Martin Mlynár s tým, že hľadajú niekoho so zápalom pre vzdelávanie.



"Hľadáme niekoho, kto sa nebojí prichádzať s novými nápadmi a reformovať systém v zabehnutej organizácii. Riadenie fondu si vyžaduje zodpovednú osobu, ktorá sa orientuje vo financiách, v legislatíve a vie nastaviť procesy tak, aby organizácia fungovala aj v prípade jeho neprítomnosti," povedal Mlynár. Podľa jeho ďalších slov je fungovanie a rozvoj fondu v určitej miere závislé aj od ochoty podporiť dobré nápady, pričom intenzívne spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy. Iniciátorom zmeny má byť práve riaditeľ fondu, ktorý vzíde z výberového konania.



"Výberové konanie bude transparentné. Osoby, ktoré sa prihlásia, bude čakať verejné vypočutie," dodal Mlynár, ktorý je v rade fondu nominantom Študentskej rady vysokých škôl. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Fondu na podporu vzdelávania.



Výberové konanie na túto pozíciu koncom roka 2022 nebolo úspešné, žiaden z uchádzačov nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Dočasne poverený riadením fondu je jeho bývalý riaditeľ Pavol Kučmáš.



Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond, jeho hlavnou činnosťou je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám - študentom, pedagogickým a odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku. Fond taktiež zastrešuje poskytovanie stabilizačných pôžičiek pre študentov vybraných študijných programov vysokých škôl s cieľom motivovať absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie v Slovenskej republike, na výkon ktorého sa pripravovali štúdiom.