Fond pomoci zriadený premiérom má prvé príspevky

Bratislava 10. apríla (TASR) - Fond vzájomnej pomoci, ktorý predstavil pred časom premiér Igor Matovič (OĽaNO), je už zriadený ako transparentný účet v správe Úradu vlády (ÚV) SR. Pre TASR to povedali z tlačového a informačného odboru ÚV. Podľa šéfa poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša môžu doň prospievať okrem poslancov aj verejnosť, firmy či iné spoločnosti. Na účte sú už zverejnené prvé príspevky.



Transparentný účet je aktívny od 7. apríla, vedený je na webe Štátnej pokladnice pod názvom Fond vzájomnej pomoci. "Zodpovedný za jeho fungovanie je štatutár ÚV SR, teda vedúci ÚV SR. V najbližšej dobe zverejníme kompletné informácie o fungovaní tohto fondu," uviedli pre TASR z Úradu vlády.



O prerozdelení financií z fondu má rozhodovať správna rada. Tvoriť ju majú podľa Šipoša ľudia z odborných kruhov, verejnosti i zástupcovia politických strán. Matovič ponúkol miesta v správnej rade aj opozícii. Na transparentnom účte je vidieť meno darcu i sumu, ktorou prispel. Podľa Šipoša by malo byť zverejnené aj to, kam peniaze poputujú.



Fond má podľa premiéra slúžiť na riešenie individuálnych životných prípadov ovplyvnených krízou súvisiacou so šírením nového koronavírusu. Prispievať doň budú koaliční poslanci či ministri. Hnutie Sme rodina avizovalo, že posielať peniaze doň budú všetci poslanci hnutia, v SaS je to na dobrovoľnom rozhodnutí každého poslanca. Matovič pozval k iniciatíve aj opozíciu.