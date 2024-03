Forró: Výsledky nie sú také, aké sme očakávali

Bratislava/Galanta 24. marca (TASR) - Výsledky neodzrkadľujú očakávania. Po zverejnení priebežných výsledkov sobotňajšieho (23. 3.) prvého kola prezidentských volieb a zrátaní drvivej väčšiny okrskov to priznal Krisztián Forró. Oceňuje na druhej strane, že prostredníctvom kampane mohol byť hlasom maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku.



"Výsledky volieb ukázali, že voliči sa rozdelili do dvoch hlavných táborov," skonštatoval. Teší ho však napríklad víťazstvo v okrese Dunajská Streda. K otázke, koho z kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, podporí, sa chce vyjadriť v nedeľu.



Po zrátaní viac ako 98 percent okrskov získal Forró 2,99 percenta hlasov.