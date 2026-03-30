Fórum o integrácii otvorilo témy odolnosti v neistých časoch
Podujatie spojilo zástupcov štátnej správy, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti v diskusii o globálnych výzvach súčasnosti.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Fórum o integrácii, ktoré sa konalo v pondelok v Bratislave, otvorilo témy odolnosti a bezpečnosti v neistých časoch. Podujatie spojilo zástupcov štátnej správy, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti v diskusii o globálnych výzvach súčasnosti. TASR o tom informovali z Ligy za ľudské práva, ktorá fórum zorganizovala.
„Je pre nás veľmi dôležité, aby sme aj v čase neistoty a polarizácie spoločnosti dokázali viesť odbornú a konštruktívnu diskusiu o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou,“ skonštatovala programová riaditeľka ligy Miroslava Mittelmannová.
Program fóra otvorila diskusia o bezpečnosti v Európe, v ktorej vystúpili veľvyslanci Francúzska, Holandska, Kanady, Spojeného kráľovstva a Švédska. Diplomati sa zhodli, že súčasná situácia nepredstavuje len prechodné obdobie, ale zásadný zlom v globálnom poriadku, na ktorý je potrebné sa pripraviť. Sú takisto presvedčení, že Európa sa musí usilovať o strategickú a politickú nezávislosť od mocností a budovať vlastnú sebestačnosť v oblasti obrany.
Ukrajina nás podľa niektorých veľvyslancov učí „cennú lekciu o modernom spôsobe vedenia vojny a adaptácii“, pričom poukázali na to, že hranice nie je možné meniť bez dôsledku. Iní zdôraznili potrebu pripravenosti spoločnosti, ktorá zahŕňa nielen vojenskú mobilizáciu, ale aj civilnú ochranu, kybernetickú bezpečnosť a psychologickú obranu.
V druhej časti podujatia sa pozornosť presunula k pripravovanému Paktu o migrácii a azyle. V nej napríklad odznelo, že integrácia je pre Slovensko dôležitá nielen z dôvodu veľkého počtu odídencov, ale aj pre potrebu udržať si domáce talenty. Podľa Európskej komisie sú za efektívne riadenie migrácie zodpovední všetci, členské štáty aj Európska komisia. Odborníci sa zároveň zamerali na ochranu zraniteľných osôb v rámci legislatívnych zmien.
Záver fóra patril téme filantropie a tomu, ako neziskový sektor reaguje na krízy.
Liga za ľudské práva organizuje Fórum o integrácii už viac ako desať rokov.
