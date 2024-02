Slovenský prístroj dokáže za desať sekúnd odhaliť viaceré ochorenia

Bratislava 21. februára (TASR) - Prístroj, ktorý vyvinuli slovenskí vedci, dokáže za desať sekúnd odhaliť viaceré ochorenia. Na diagnostiku využíva umelú inteligenciu. V máji tohto roka ho plánujú využívať a zbierať dáta v odľahlých častiach Kene. Pre TASR to priblížil vedec Samuel Furka, ktorý prístroj vyvinul.



"Quantum sú miniaturizované analytické prístroje, určené na rýchlu prelimináru diagnostiku niektorých chorôb z telových tekutín," uviedol Furka. Ozrejmil, že prístroje kombinujú niekoľko fyzikálno-chemických analýz a pomocou strojového učenia následne vyhodnocujú prítomnosť ochorení, ktoré sú v internej databáze.



Dokáže napríklad odhaliť ochorenia obličiek a mechúra, ochorenia tráviaceho systému, rôzne zápalové ochorenia, diabetes či onkologické ochorenia. "Cieľom prístrojov nie je nahradiť drahé a zložité laboratórne metódy, ale rýchlo a spoľahlivo nasmerovať lekára, ktorý následne rozhodne o doplnení vyšetrení," podotkol vedec.



Priblížil, že vyšetrenie trvá v základnom modeli do desať sekúnd, v rozšírenom modeli sú to dve minúty. "Na konci poskytuje prístroj zoznam ochorení aj s percentuálnou zhodou, s ktorými sa pacient podobá," ozrejmil vedec. Cena za vyšetrenie sa podľa neho v oboch prípadoch pohybuje na úrovni niekoľko centov.



Prístroje chcú prioritne nasadiť na Slovensku a v iných krajinách Európskej únie. "Cesta k nasadeniu do ambulancií však vyžaduje ešte kus roboty, pretože každý výsledok a meranie sa odvíja od neuveriteľnej byrokratickej mašinérie, ktorá je na Slovensku skutočným zabijakom vedy," upozornil Furka. Podotkol, že je momentálne kľúčové využiť akékoľvek možnosti na zlepšovanie prístroja a zbieranie tisícov vzoriek a dát, ktoré zlepšujú a formujú umelú inteligenciu, ktorú Quantum využíva.



"Druhou cieľovou skupinou na využitie je terénna diagnostika, pre záchranné služby a pre ľudí mimo dostupnosti nemocnice," dodal. Z tohto dôvodu plánujú od mája zbierať cenné dáta v rámci budovania zdravotných kapacít v odľahlých častiach Kene.