Fotograf F. Kulisev prezentuje Slovensko na výstave Expo 2025 v Osake

Bratislava 14. apríla (TASR) - V expozícii Slovenskej republiky na svetovej výstave Expo 2025 v japonskej Osake dominuje filmová projekcia o krásach Slovenska Amazing Slovakia, ktorých autorom je fotograf a cestovateľ Filip Kulisev.



„Som rád, že po Expo Dubaj môžem reprezentovať a predstaviť Slovenskú republiku na ďalšom svetovom fóre v Osake. Film Amazing Slovakia sa bude premietať počas celého trvania výstavy. Je to jediná projekcia prírodných krás i historického dedičstva Slovenska,“ uviedol pre médiá Kulisev. Spresnil, že návštevníci slovenského pavilónu uvidia pohľady z výšky na Vysoké Tatry, Liptovskú Maru, či ikonické zrúcaniny, ako sú Spišský hrad alebo Čabraď. Film prezentuje aj slovenské národné parky a vodné bohatstvo našej krajiny.



Amazing Slovakia premietajú na veľkých LED stenách v tvare oblúkov. „Vďaka tomu má návštevník pocit, ako keby sám lietal ponad najkrajšie slovenské lokality,“ dodal Kulisev. Nevšedný zážitok pri sledovaní filmu podľa neho ešte viac umocní podmanivá hudba mladého slovenského skladateľa Roberta Bruckmayera s využitím typicky slovenských hudobných motívov.



Projekcia Filipa Kuliseva vznikla v spolupráci so Slovakia Travel. Expo 2025 sa v Osake začalo 13. apríla a potrvá do 13. októbra 2025.



Cestovateľ a fotograf Filip Kulisev, Master QEP, FBIPP sa za uplynulé desaťročie prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Absolvoval viac ako dve stovky individuálnych výstav na Slovensku a po celom svete. Vydal dvanásť kníh, ktoré ukazujú nádheru a rozmanitosť prírody a rozprávajú aj jeho príbehy z ciest. Získal najvyšší európsky titul Master QEP (Qualified European Professional Photographer) v kategórii príroda a zároveň aj najvyšší titul Fellowship od Britského inštitútu profesionálnych fotografov. V roku 2020 sa stal držiteľom zlatej kamery a Európskym profesionálnym fotografom roka v kategórii Dron (FEP European Drone Golden Camera Award).