Fotograf P. Konečný predstavuje svoju tvorbu na Holíčskom zámku

Bratislava 10. septembra (TASR) - Výstavu fotografií Petra Konečného s názvom Personal Holocaust otvorili tento týždeň vo výstavných priestoroch Holíčskeho zámku. Sériu čiernobielych snímok si môže verejnosť pozrieť do 30. septembra.



"Výstava sa dotýka aj tragédie židovského národa, som z rodiny, ktorá bola postihnutá holokaustom, moje fotografie reflektujú aj túto skutočnosť, ale myslené je to v širšom zmysle," komentoval pre TASR Konečný názov výstavy, ktorá sa témy holokaustu dotýka skôr cez potrebu fotografa vyrovnať sa s dedičstvom a stratami, ktoré v sebe nesie on osobne.



Výstava reflektuje aj "prenasledovanie", ktorému bol fotograf vystavený počas uplynulých rokov. Podľa organizátora, ktorým je mesto Holíč, však výstavný projekt nemá byť pochmúrny, chce priniesť aj úsmev, krásu, autorov obdiv k počiatkom fotografie či fascináciu výtvarnou kompozíciou.



"Čím som starší, tým viac sa cítim na začiatku. Prahnem viac a viac po vedomostiach. Naproti tomu je táto výstava bilanciou a dosiahnutím jednej z tvorivých mét. Je akýmsi nájdením seba samého, objavením spoločného menovateľa a pochopením, čo vlastne cez objektív hľadám," priznal Konečný. Vystavuje doma i v zahraničí. Bol fotografom prezidentskej kampane Zuzany Čaputovej. Po jeho portrétoch siahli svetové agentúry i médiá. Je autorom predlohy "prezidentskej" známky a jeho fotografia "Daleko" aktuálne vyhrala súťaž k emisii známky "Solidarita s Ukrajinou". Víťazná fotografia je bonusovou súčasťou výstavy.



Personal Holocaust je ôsmou výstavou Petra Konečného. Vo veľkorysých výstavných priestoroch Holíčského zámku, na ploche približne 700 štvorcových metrov, prezentuje celkovo 68 čiernobielych fotografií.



Peter Konečný nie je známy len ako fotograf. Je autorom básnickej zbierky Krátky príbeh o láske, spoluautorom projektu Veľkí herci malým deťom, je tiež textárom a aktívnym hudobníkom.