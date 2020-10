Fotografia nezobrazovala protest zo 17. 10. 2020, ale z 9. marca 2018

Bratislava 23. októbra (TASR) - Viac ako 1000 používateľov Facebooku zdieľalo fotografiu, ktorá vyvolávala dojem, že na proteste proti pandemickým opatreniam vlády, ktorý sa konal 17. októbra 2020, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí a zaplnili Námestie SNP v Bratislave. Nie je to však pravda. V skutočnosti je fotografia viac než dva roky stará a spomínaný protest zo 17. októbra sa konal pred Úradom vlády SR, a nie na Námestí SNP. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



V sobotu 17. októbra 2020 popoludní sa v Bratislave pred budovou Úradu vlády SR na Námestí slobody konal nepovolený protest proti pandemickým opatreniam a vláde Igora Matoviča. Približne dve hodiny predtým, než sa protest začal, zdieľala facebooková stránka Prečo médiá mlčia príspevok, ktorý neobsahoval žiaden popis, iba obrázok s fotografiou zaplneného Námestia SNP v Bratislave, na ktorej bol nápis: "BRATISLAVA 17.10.2020".



Počas týchto dvoch hodín príspevok navodzoval dojem, že protest proti vládnym opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID-19 pritiahol desaťtisíce ľudí a zaplnil Námestie SNP. Príspevok nazbieral aj stovky zdieľaní.



V skutočnosti však táto fotografia pochádza z protestov Za slušné Slovensko, ktoré sa konali po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a boli namierené proti vláde Roberta Fica. Bola vyhotovená v 9. marca 2018 a uverejnená v denníku Nový čas.



Až po skončení protestu, krátko po 19.00 h, bol pôvodný zavádzajúci facebookový príspevok dvakrát editovaný. Do príspevku bol doplnený aj popis, v ktorom sa tvrdilo, že bol len "pozvánkou" a nemal zobrazovať protest proti opatreniam. Už v sobotu 17. októbra dezinformáciu o neaktuálnej fotografii vyvrátila aj policajná stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR.



Počas protestu viaceré médiá informovali o niekoľkých stovkách zhromaždených. Denník SME napísal, že "na mieste sa pod dozorom polície stretlo približne 400-500 ľudí". Denník N zasa uviedol, že "niekoľko stoviek ľudí protestovalo proti opatreniam v čase, keď platí núdzový stav a zákaz zhromažďovania sa".



Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava Michal Szeiff pre agentúru AFP 21. októbra uviedol, že na proteste sa zúčastnilo "do 3000 ľudí".