FoxoBoxo: dovolenku vybavíš hravo, s garanciou vrátenia peňazí

Bratislava 24. mája (OTS) - Nový portál FoxoBoxo , za ktorým stojí Zdenko Hoschek a jeho tím, v sebe spája pobytové balíčky v najlepších hoteloch a penziónoch s atrakciami a inšpiratívnym obsahom o cestovaní po Slovensku. Víziou projektu je zhromažďovať overené slovenské hotely a penzióny, preto sa nebojí garantovať zákazníkom vrátenie peňazí v prípade, že s pobytom nie sú spokojní.Tento projekt, ktorý nemá obdobu, zjednoduší ľuďom zdĺhavé plánovanie a vybavenie víkendového pobytu či dovolenky na Slovensku. Na jednom mieste si zákazník môže vyskladať pobytový balík, ktorý sa skladá z ubytovania, stravovania, wellness aj masáže. Od jesene bude ponuka obohatená aj o zážitkové atrakcie. Dovolenku podľa svojho vkusu si tu nájdu rodiny s deťmi, zamilované páry či skupiny priateľov. Nezáleží na tom, či má klient rád vysokohorskú turistiku, spoznávanie nových miest a pamiatok alebo si najradšej užíva pohodu vo wellness. FoxoBoxo sľubuje, že zákazník nájde všetko prehľadne a jednoducho na jednom mieste.Pre tých, ktorí preferujú jednoduché riešenia, sú pripravené vopred zostavené pobytové balíčky. Ak si zákazník nevie vybrať, skúsení odborníci na pobyty a zážitky mu pripravia personalizované odporúčania na dovolenku, vyberú ideálny hotel aj najlepší program. Všetko na mieru podľa preferencií a predstáv cestovateľa.Za portálom FoxoBoxo stojí skúsený tím pod vedením Zdenka Hoscheka, ktorý má viac ako 15-ročné skúsenosti s prevádzkou úspešných e-commerce projektov zameraných na cestovanie na Slovensku aj v zahraničí. Svoje bohaté skúsenosti a know-how sa rozhodli skĺbiť v unikátnom projekte FoxoBoxo . Ten spríjemňuje ľuďom zážitok z plánovania dovolenky. „Naším cieľom je využiť naše dlhoročné skúsenosti a vyriešiť nedostatky, ktoré majú súčasné riešenia, ktoré ľudia využívajú na rezervovanie svojej dovolenky. Či už ide o booking či zľavové portály." hovorí zakladateľ projektu, Zdenko Hoschek.Nový portál FoxoBoxo umožní ľuďom vybrať si pobytový balík, príplatkové služby a pozrieť si konkrétnu izbu v ktorej budú ubytovaní. To všetko doplní od jesene aj o možnosť vybrať si zvýhodnené atrakcie v okolí. FoxoBoxo si dáva za cieľ inovovať turizmus. Slovensko je však iba začiatok.pokračujeCelým procesom výberu ideálnej dovolenky bude milovníkov cestovania sprevádzať maskot - lišiak Foxo, ktorý sa dokonale vyzná v širokej ponuke pobytov, služieb a atrakcií. Pomôže zákazníkom zabaliť vysnívanú dovolenku, od ubytovania cez stravu až po doplnkové služby a atrakcie, do jedného výhodného balíčka alebo „boxu“.vysvetľujePortál FoxoBoxo si navyše zakladá na kvalite a garantuje spokojnosť. Spoločnosť dôkladne vyberá len tie najlepšie slovenské prevádzky, ktorých kvalitu overujú dlhoroční odborníci z oblasti cestovného ruchu. V prípade, ak by dovolenka nesplnila očakávania a predstavy zákazníka, webová stránka garantuje vrátenie peňazí.Portál už dnes ponúka množstvo hotelov a penziónov po celom Slovensku a svoju ponuku denne rozširuje. Náročnejších zákazníkov určite poteší luxusný 5* Hotel ROYAL PALACE v Turčianskych Tepliciach, ale aj mimoriadne kvalitné 4* hoteli ako napríklad Hotel Lesná v Starej Lesnej, Grand Hotel Bachledka Strachan v Ždiari alebo sieť rodinných hotelov Trinity - Sitno, Atrium a Senec.