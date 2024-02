FPU: Ak projekt nedostane dotáciu, dôvodom je nedostatok prostriedkov

Bratislava 10. februára (TASR) - Pri prideľovaní dotácií Fondu na podporu umenia (FPU) sa môže stať, že na príspevok nedosiahne ani projekt, ktorý hodnotiaca komisia považuje za kvalitný. Dôvodom však nie je účelové uprednostnenie iných žiadostí, ale výška disponibilných prostriedkov. "Pokiaľ má i kvalitný projekt veľmi silnú konkurenciu ešte lepších návrhov, môže sa stať, že dotáciu nedostane," priznáva predseda rady FPU Dušan Buran, ktorý v takom prípade žiadateľom odporúča požiadať o grant znova.



Buran zároveň upozornil, že ak sa alokácia pre FPU na podpornú činnosť nezmení, pri zvyšujúcej sa inflácii a náraste cien, ktoré sa prirodzene premietajú do nákladov projektov a tým i požadovaných súm, sa do budúcnosti môže zvyšovať počet kvalitných projektov, ktoré dotáciu nedostanú. "Nesúvisí to však s tým, že by sa presadzovali osobné záujmy, pretože orgány fondu, ani rada, ani riaditeľ fondu, nevstupujú do procesu posudzovania a rozhodovania komisií," zdôraznil. Reagoval tak na stredajšiu (7.2.) tlačovú besedu ministerstva kultúry, na ktorej zazneli sťažnosti na hodnotenie projektov, uchádzajúcich sa o dotácie FPU.



Riaditeľ FPU Róbert Špoták priznal, že na fond prichádzajú i podnety od žiadateľov, kritizujúce rozhodnutia, podľa neho ide však rádovo o jednotky prípadov za rok. "Ak ale boli dodržané podmienky a pravidlá hodnotiaceho procesu, rešpektujeme autonómne rozhodnutie komisií," vysvetlil. V súvislosti s vyjadreniami na brífingu rezortu, kritizujúce absenciu možnosti odvolať sa voči verdiktom komisií, upozornil, že pri tisíckach žiadostí, ktorými sa fond zaoberá, nevidí reálnu možnosť ich spätne preverovať. Za diskutabilné tiež považuje to, kto a kým spôsobom by mal verifikovať rozhodnutia odborníkov. "Ich členov navrhujú kultúrne komunity a organizácie, ktoré musia preukázať, že sú relevantnými aktérmi v danej oblasti kultúry a umenia, to isté v rámci praxe a skúseností musí zdokladovať aj ten, koho nominujú," upozornil.



FPU poukazuje tiež na to, že fond podporuje široké spektrum právnych foriem žiadateľov. V bilancii posledných ôsmich rokov najviac žiadostí predkladajú neziskové organizácie, najčastejšie sú však podporované projekty samospráv a nimi zriaďovaných organizácií. "Prideľovanie dotácií je tiež dlhodobo regionálne vyvážené," dodal Špoták.



V roku 2023 sa FPU zaoberal žiadosťami o dotáciu v súhrnnej sume prevyšujúcej 65 miliónov eur, prerozdeliť v rámci podpory mohol len niečo vyše 20 miliónov.