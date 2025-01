Časť členov Rady Fondu na podporu umenia viní opozíciu z politizácie

Bratislava 13. januára (TASR) - Zvolanie Výboru Národnej rady SR pre kultúru a média k situácii v Rade Fondu na podporu umenia (FPU), iniciované opozičnými poslankyňami Zorou Jaurovou a Danou Kleinert (obe PS) je politizáciou činnosti nezávislého verejnoprávneho fondu. Vo svojom vyhlásení k zasadnutiu, ktoré je naplánované na utorok (14. 1.) popoludní, to uviedli šiesti členovia FPU nominovaní ministerkou kultúry SR Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS).



Uviedli zároveň, že v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu im neprislúcha povinnosť sa na takomto zasadnutí výboru zúčastniť. Podpredseda Rady FPU Matúš Oľha a členovia fondu Peter Grutka, Slavomír Lopúch, Richard Rikkon, Adriana Tomičová a Ondrej Zimka vo svojom stanovisku obvinili obe poslankyne i ďalších opozičných politikov a zúčastnenú verejnosť z neprimeraného nátlaku na ostatnom, decembrovom rokovaní Rady FPU, na ktorom sa mala prerokovať zmena štatútu fondu. "Nevyberavým spôsobom sa snažili paralyzovať činnosť Rady FPU marením jej činnosti, bezprecedentným vstupovaním do rokovania Rady FPU," uviedli. Výsledkom podľa nich bolo, že rada nemohla prijať dôležité interné právne dokumenty a kultúrne projekty pre žiadateľov o finančnú podporu.



Podpísaní členovia rady sa ohradili voči spochybňovaniu ich odbornosti. V súvislosti so zvolaným rokovaním parlamentného výboru ďalej upozornili, že ako členovia nezávislého verejnoprávneho orgánu nemajú povinnosť podávať členom výboru vysvetlenia. "Ak sa takéhoto rokovania vášho výboru NR SR pre kultúru a médiá zúčastní ktorýkoľvek člen Rady FPU alebo pracovník manažmentu fondu, pôjde výslovne o jeho osobnú iniciatívu bez akéhokoľvek právne záväzného následku voči ďalšej činnosti a rozhodovaniu Rady FPU," dodali.



Snahu zmeniť štatút FPU kritizovali nielen opoziční politici a iniciatíva Otvorená kultúra, ale aj zakladateľ fondu, exminister kultúry SR Marek Maďarič. Rovnako tak predstavitelia samospráv, ktorí sa obávajú, že zmeny môžu výrazne poškodiť samotnú podpornú činnosť vrátane regionálnej kultúry. V priamej reakcii na predvianočné rokovanie rady FPU o zmenách Jaurová uviedla, že nominanti ministerky nevedeli vysvetliť význam zmien týkajúcich sa štatútu i rokovacieho poriadku. Nominantov ministerky obvinila z neznalosti fungovania fondu, rovnako naznačila, že niektorí ani nespĺňajú zákonné povinnosti na to, aby mohli byť členom rady. Problém so zástupcom samospráv vo fonde, Slavomírom Lopúchom, majú aj samosprávne organizácie. Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska i Samosprávne kraje Slovenska SK8 tvrdia, že Lopúch nemá prepojenie so samosprávami ani s ich kultúrnymi inštitúciami.



Na decembrovom rokovaní rady FPU schválili zmenu rokovacieho poriadku, riaditeľ FPU Róbert Špoták považuje viaceré zmeny za nelogické či nevykonateľné, dokonca i v rozpore so zákonom. Rokovanie Rady FPU je naplánované na stredu 15. januára, o zmenách v štatúte by sa malo rokovať až na následnom rokovaní rady 29. januára. Platforma Otvorená kultúra plánuje počas stredajšieho zasadnutia fondu verejné zhromaždenie, ktoré opätovne vyjadrí nesúhlas s plánovanými zmenami štatútu.