Fond na podporu umenia: OZ Limetka splnilo podmienky dotácie
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) tvrdí, že občianske združenie (OZ) Limetka splnilo po opakovanom preskúmaní žiadosti podmienky dotácie na poskytnutie finančnej podpory. TASR o tom informovala manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa FPU Daniela Jahnová. O kontrolu dotácie pre projekt požiadala na základe medializovaných informácií ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
„Po detailnom a opakovanom preskúmaní žiadosti a samotného projektu multifunkčného priestoru OZ Limetka konštatujem, že projekt splnil všetky zákonné aj formálne kritériá na poskytnutie finančnej podpory,“ uviedol Riaditeľ FPU František Kornaj.
Podľa neho nie je koncept spájajúci kaviareň a kultúrny priestor ničím novým. „Fond v minulosti opakovane podporil projekty ako Nová Cvernovka, Nová synagóga či Tabačka Kulturfabrik. Prekvapuje nás vlna kritiky, ktorá prichádza v čase, keď na mieste ešte len prebiehajú stavebné a realizačné práce. Priestor nie je sprístupnený verejnosti a kritici teda nehodnotia realitu, ale pracujú s domnienkami. Považujeme to za nekonštruktívny politický názor, nie za vecnú kritiku projektu, ktorý má priniesť workshopy, výstavy a diskusie,“ dodal.
Tvrdí, že v súčasnosti je fond nastavený prísne a vyúčtovacie doklady sa vyžadujú okamžite po realizácii projektu. „Všetky žiadosti sú digitalizované a proces prideľovania dotácií je v rukách odborných komisií a štatutárov fondu. Ministerstvo kultúry SR ako zriaďovateľ nemá právomoc svojvoľne meniť rozhodnutia fondu, môže však požiadať o preverenie konkrétnych projektov,“ dodal s tým, že kontrolné mechanizmy sú dnes nastavené oveľa prísnejšie než v minulosti.
Portál Aktuality.sk minulý týždeň informoval, že OZ Limetka získalo z Fondu na podporu umenia 140.000 eur na otvorenie kaviarne v nákupnom centre v Bratislave. Združenie Limetka tvrdí, že peniaze chce využiť na multifunkčný priestor, ktorý bude spájať kaviareň, eventové štúdio a coworkingové zázemie.
