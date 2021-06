Fond na podporu umenia: Neodkladajte podanie žiadosti o zápis do EPU

Bratislava 4. júna (TASR) – Fyzické osoby pôsobiace v kultúre a kreatívnom priemysle, ktoré sa chcú uchádzať o COVID dotáciu a doteraz nepožiadali o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre (EPU), musia stihnúť podanie žiadosti o zápis najneskôr 10. júna. Upozornil na to Fond na podporu umenia (FPU), ktorý evidenciu vedie.



"Schválené žiadosti o zápis do EPU budú mať pridelené číslo zápisu najneskôr v stredu 30. júna 2021 v predpoludňajších hodinách,“ informovala Eva Turanská z FPU, pripomínajúca, že práve 30. jún je termínom, do ktorého je možné s prideleným číslom zápisu do EPU požiadať o dotáciu.



"FPU odporúča všetkým žiadateľom, aby žiadosť o zápis do EPU neodkladali na posledný možný termín a podali ju čo najskôr,“ vyzvala Turanská.



V samotnej výzve, ktorá bola sprístupnená 3. mája, môžu oprávnení žiadatelia získať finančný príspevok vo výške 4000 alebo 6000 eur.



O COVID dotáciu môžu požiadať fyzické osoby (profesionálni umelci alebo iní profesionáli vykonávajúci dlhodobo činnosť v sektore kultúry a v kultúrno-kreatívnom priemysle), ktoré majú medziročný pokles príjmov minimálne o 30 percent. Podmienkou na podanie žiadostí je zápis žiadateľa v evidencii Fondu na podporu umenia. Musí mať tiež podané daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020