FPU začal posielať dodatky k viacročným zmluvám, tvrdia organizácie
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) pristúpil k vyhotovovaniu dodatkov k viacročným zmluvám. Informujú o tom organizácie, zapojené do projektov s viacročnou podporou. Krok FPU vítajú, zároveň však upozorňujú na to, že dodatky doteraz neboli zaslané všetkým prijímateľom a nie je známe, či Fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám.
„Krok FPU potvrdzuje to, na čo organizácie upozorňovali od začiatku - podpísané viacročné zmluvy boli platné a vyplýval z nich nárok na pokračovanie podpory po splnení zmluvných podmienok,“ upozornil Michal Berezňák z Nadácie Cvernovka, jednej z 20 organizácií a projektov s viacročnou zmluvou, ktoré sa podpísali pod tlačové vyhlásenie.
Poukázal tiež na to, že dodnes neboli zverejnené výsledky ukončených auditov ani konkrétne zistenia, na základe ktorých boli viacročné zmluvy celé mesiace spochybňované. „O to vážnejšia je teraz otázka, kto bude niesť zodpovednosť za chaos, ktorý vznikol,“ dodal s pripomenutím, že vzniknutá situácia, súvisiaca s uznesením Rady FPU z 18. marca, spôsobila organizátorom kultúrnych projektov s viacročnou podporou komplikácie a škody.
Ministerstvo kultúry (MK) SR minulý týždeň informovalo, že proces kontroly žiadostí v rámci tzv. trojročných zmlúv FPU stále trvá. Z priebežných výsledkov má podľa rezortu vyplývať, že kontrolné mechanizmy uplatňované v minulom období sa nevykonávali v dostatočnej miere a ani v súlade s požiadavkami zákona.
Rada FPU na svojom zasadnutí 18. marca prijala uznesenie k tzv. viacročným zmluvám. Po prvotných medializovaných informáciách o zrušení zmlúv zástupcovia fondu i MK vysvetlili, že zmluvy neboli zrušené, ale len pozastavené a prejdú kontrolou. Organizácie zapojené do projektov s viacročnou zmluvou podali na začiatku apríla podnet na Generálnu prokuratúru SR, v ktorom upozorňujú na to, že Rada FPU prijala uznesenie bez zákonnej právomoci.
