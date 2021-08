Francúzi na bicykloch hovoria o deťoch s Downovým syndrómom

Bratislava 26. augusta (TASR) – Manželia z Francúzska Emily a Davy Sanchisovci upozorňujú na zdravie a sebarealizáciu detí z Downovým syndrómom. Rozhodli sa preto prejsť na bicykli cez 18 krajín od Európy, Ázie až po Oceániu. Ako TASR informovala Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS), zastavili sa aj na Slovensku.



Asociácia pri tejto príležitosti poukázala na nedostatok pedopsychiatrov a tiež na komplikovaný vstup lekárov z tretích krajín do systému slovenského zdravotníctva.



„Na celom Slovensku máme len 45 detských psychiatrov. Ďalších 70 psychiatrov pre dospelých má výnimku a pomáhajú aj deťom,“ povedala Alona Kurotová z MALnS. Poukázala na to, že na Slovensku sa pritom ročne narodí 50 až 100 detí s touto diagnózou.



Asociácia tvrdí, že riešenie tohto stavu predstavujú lekári - špecialisti z Ukrajiny, Ruska či Bieloruska. Slovensko im však podľa asociácie nechce uznať vzdelanie ako pediatrom a ani nadstavbu - detskú psychiatriu.



„Máme niekoľkých pediatrov, ktorí by mohli ihneď nabehnúť do nášho zdravotníckeho systému, keby sme im uznali vzdelanie, podobne, ako to robia v Česku, Poľsku, ale aj v Rakúsku,“ zdôraznil predseda MALnS a lekár Manuchechr Burchanov.



Poukázal tiež na prípad lekárky z Ruska, kde sa 21 rokov špecializovala na pedopsychiatriu so zameraním na Downov syndróm. Aktuálne sa učí po slovensky a chcela by na Slovensku pracovať vo svojom odbore. Problémom podľa asociácie je, že v niektorých postsovietskych krajinách neabsolvujú detskí lekári všeobecný stupeň štúdia. Od začiatku sa zameriavajú na pediatriu. Následne sa nadstavbovo špecializujú napríklad na psychiatriu. MALnS hovorí, že Slovensko sa takto oberá o odborníkov, ktorí následne odchádzajú do okolitých krajín.



Predsedníčka Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku Mária Srnáková dodala, že celková podpora ľudí s touto diagnózou na Slovensku pokrivkáva.



„Zákon síce hovorí, že deti s Downovým syndrómom majú nárok na inklúziu v materských školách, ale vôbec neupravuje, odkiaľ na to majú zobrať peniaze. Takže v praxi sa väčšina zriaďovateľov, teda miest a obcí, bráni, pretože je to položka navyše v ich rozpočte,“ uzavrela Srnáková.