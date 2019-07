Macron prijal Čaputovú, zopakoval, že SR je v jadre EÚ

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron a prezidentka SR Zuzana Čaputová počas stretnutia 24. júla 2019 v Elyzejskom paláci v Paríži. Prezidentka SR Zuzana Čaputová pricestovala na dvojdňovú oficiálnu návštevu Francúzska. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron a prezidentka SR Zuzana Čaputová si podávajú ruky počas stretnutia 24. júla 2019 v Elyzejskom paláci v Paríži. Prezidentka SR Zuzana Čaputová pricestovala na dvojdňovú oficiálnu návštevu Francúzska. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas letu do Paríža, kde sa v rámci dvojdňovej oficiálnej návštevy stretne aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom 24. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Paríž 24. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorú v stredu v Paríži prijal francúzsky prezident Emmanuel Macron, na spoločnom tlačovom vyhlásení označila Francúzsko za blízkeho partnera a spojenca v Európskej únii a NATO a zdôraznila, že krajiny zdieľajú spoločné hodnoty. Macron zopakoval svoje vyhlásenie z vlaňajšej návštevy Bratislavy, že Slovensko už v súčasnosti je v jadre EÚ a prejavom toho je aj zvolenie Čaputovej za hlavu štátu.Macron uviedol, že s Čaputovou sa plne zhodujú v oblasti eurointegrácie. „“ vyhlásil Macron.pokračoval a Čaputovú označil za symbol zjednotenej Európy.Čaputová vo svojom vystúpení pripomenula odkaz generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý tragicky zahynul pred 100 rokmi a pričinil sa o historicky dobré vzťahy medzi oboma krajinami. Poukázala tiež, že Francúzsko sa pričinilo k vzniku ČSR.,“ vyhlásila Čaputová. Zdôraznila, že do Paríža prišla reprezentovať Slovensko ako krajinu, ktorá vo vysokej miere podporuje členstvo a integráciu v EÚ.Zopakovala, že Slovensko je najintegrovanejšou krajinou v regióne. „“ uviedla Čaputová. Dodala, že od presadzovania týchto hodnôt bude závisieť aj úspech Európskej únie. Dôležité pritom bude porozumenie medzi krajinami a vzájomná spolupráca, prízvukovala.Napriek tomu, že SR a ďalšie členské štáty regiónu sú v EÚ už 15 rokov, stále podľa Čaputovej cítiť delenie na východ a západ, na čo poukázal aj Macron. V mnohom sa tieto rozdiely podľa nej podarilo odstrániť.povedala.Ako zdôraznila, SR už nie je novou členskou krajinou EÚ, ale suverénnou krajinou, ktorá má jasné zahraničnopolitické smerovanie. „vyhlásila a dodala, že cesta pre EÚ nie je v súperení regionálnych záujmov, ale v spoločnom hľadaní riešení.Úlohou pre SR je posilňovať pozíciu v očiach partnerov v EÚ presadzovaním právneho štátu, demokracie a občianskych slobôd. Čaputová uviedla, že EÚ je pre občanov SR symbolom mnohých slobôd – slobody cestovať, vzdelávať sa a pracovať. EÚ by sa však mala podľa nej stať aj symbolom ekonomickej a sociálnej istoty. Týka sa to zavedenia európskej minimálnej mzdy, dôchodkového zabezpečenia, ochrany v prípade straty zamestnania či „pre všetky subjekty na európskom trhu.Slovensko podľa prezidentky presadzuje dobudovanie a posilňovanie eurozóny, ktorú „Čaputová pripomenula, že SR sa nedávno ako jediná krajina V4 prihlásila k záväzku uhlíkovej neutrality do roku 2050. Tento záväzok v prítomnosti Macrona Čaputová potvrdila. Ako informovala francúzskeho prezidenta, Slovensko sa odhodlalo transformovať svoj najväčší uhoľný región a ukončenie spotreby uhlia na výrobu elektriny do roku 2023. Túto transformáciu by však mala zohľadniť EÚ aj v budúcom rozpočte, skonštatovala.Ako pokračovala, EÚ by mala podľa nej viac investovať do vlastnej bezpečnosti.dodala slovenská prezidentka.Historicky prvú oficiálnu návštevu slovenskej hlavy štátu vo Francúzsku absolvoval v novembri 2016 Andrej Kiska na pozvanie vtedajšieho prezidenta Francoisa Hollanda. Kiska sa neskôr stretol so súčasným prezidentom Macronom počas osláv stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny 11. novembra 2018 v Paríži.Macron bol krátko predtým - koncom októbra - na pracovnej návšteve Slovenska, kde ho prijal Kiska a tiež premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec