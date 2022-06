Francúzsky veľvyslanec v SR: Predsedníctvo v EÚ zasiahla vojna

Na snímke z videa, ktoré zverejnilo ruské ministerstvo obrany v pondelok 13. júna 2022 ruské armádne vozidlo stojí pred oceliarňami Azovstaľ v zničenom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, ovládanom ruskými silami. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - Končiace francúzske predsedníctvo v Rade Európskej únie bolo náročné najmä z dôvodu vojny na Ukrajine, ale tiež pre dôsledky covidu. Preto niektoré priority nebolo možné dotiahnuť do konca. Uviedol to na stretnutí s novinármi francúzsky veľvyslanec na Slovensku Pascal Le Deunff, ktorý však označil predsedníctvo za úspešné. Vyzdvihol predovšetkým rýchlu reakciu Únie na ruskú agresiu a súvisiacu utečeneckú krízu.uviedol Deunff. Únia ďalej podporila Ukrajinu v sociálnej a finančnej oblasti, prijala šesť balíčkov sankcií proti Rusku a nakoniec Ukrajine udelila kandidátsky štatút.myslí si veľvyslanec.Dôsledkom vojny vedenej Ruskom je podľa francúzskeho veľvyslanca tiež snaha EÚ posilniť obranné schopnosti európskych krajín. V marci bol prijatý Strategický kompas, ktorého cieľom je posilniť európsku obranu. EÚ by mala napríklad výraznejšie investovať do obranných kapacít či inovatívnych technológií, upozornil.V súvislosti s kontaktmi francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s ruským prezidentom Vladimírom Putinom Le Deunff uviedol, že jedného dňa budú musieť Rusko a Ukrajina rokovať a vtedy môže byť Macronov prístup užitočný. Jedným z konkrétnych výsledkov Macronových telefonátov Putinovi je podľa veľvyslanca to, že civilisti dostali príležitosť opustiť zabarikádovaný závod Azovstaľ v Mariupole.Ako pokračoval veľvyslanec, významným záverom francúzskeho predsedníctva je tiež vízia prezidenta Macrona o európskom politickom spoločenstve, ktorého cieľom má byť najmä užší kontakt s kandidátskymi krajinami. Proces začlenenia sa do EÚ je zdĺhavý a môže byť pre obyvateľov kandidátskych krajín frustrujúci. Malo by teda ísť o vyplnenie medzery, kým sa dané krajiny nestanú riadnymi členmi EÚ. Nemá však ísť o náhradu členstva.Príliš ambiciózni boli podľa veľvyslanca Francúzi najmä v súvislosti s klimatickým balíčkom či novým paktom o migrácii a azyle. Tieto priority bude musieť dokončiť Česká republika, ktorá preberie predsedníctvo v Rade EÚ 1. júla, dodal.