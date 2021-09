František bojuje proti chudobe, diskriminácii i klimatickej zmene

Bratislava 10. septembra (TASR) - Pápež František, ktorý pricestuje v nedeľu (12.9.) na návštevu Slovenska, je známy vyprofilovanými postojmi k aktuálnym otázkam ako je pomoc najchudobnejším a utečencom, klimatická zmena a zápas proti nej, ako aj ochrana životného prostredia. Je známy aj svojou kritikou konzumného spôsobu života. Jednoznačne podporuje rodinu a jej ochranu, nevyhol sa ani téme LGBTI partnerstiev.



Pápež za pomoc utečencom



František je vnukom talianskych imigrantov, ktorí sa usadili v Argentíne. Vo vystúpeniach pravidelne vyjadruje solidaritu s utečencami a kritizuje bohaté krajiny, ktoré im odmietajú poskytnúť útočisko. Vo svojej knihe Snívajme: Cesta k lepšej budúcnosti zdôraznil, že migrácia neohrozuje kresťanstvo ani kresťanskú kultúru. "Odmietnuť strápeného migranta, odhliadnuc od jeho vierovyznania, zo strachu z oslabenia "kresťanskej" kultúry je absurdná dezinterpretácia kresťanstva aj kultúry," uviedol pápež.



Vymedzil sa aj voči politikom, ktorí majú k utečencom negatívny postoj. Pred návštevou Maďarska, ktorá je spojená s návštevou Slovenska, sa objavili úvahy, že sa pápež nestretne s maďarskými politikmi pre ich postoj k utečencom. Vatikán však 21. júla oznámil, že najvyšší pontifex naplánoval krátke stretnutie s prezidentom Jánosom Áderom aj premiérom Viktorom Orbánom.



Pápež nesúhlasil ani s prezidentom USA Donaldom Trumpom kvôli múru na hranici medzi USA a Mexikom. "Človek, ktorý chce iba stavať múry, kdekoľvek je, a nechce stavať mosty, nie je kresťanom. Nič takéto nie je v evanjeliu," povedal František v júni 2016.



Pápež proti sociálnej nerovnosti a konzumnej spoločnosti



Pápež František 15. júna 2021 vystúpil na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC v Bratislave venovanej obnove po pandémii koronavírusu. Vyslovil názor, že takáto obnova musí počítať aj s "korekciou vecí, ktoré predtým nefungovali".



"Vidím svet, ktorý sa nechal oklamať falošným a arogantným pocitom bezpečia založeným na túžbe po zisku. Vidím model hospodárskeho a spoločenského života poznačený mnohými formami nerovnosti a sebectva, kde malá časť svetovej populácie vlastní väčšinu bohatstva a neváha využívať ľudí a zdroje na svoj prospech," upozornil František.



Na pôde Organizácie spojených národov 26. júla 2021 pápež označil existenciu hladu vo svete, ktorý dokáže vyprodukovať dostatok potravín pre všetkých, za "zločin" proti základným ľudským právam.



Najchudobnejší ľudia na svete a celá planéta podľa pápeža trpia v dôsledku "škôd, ktoré im spôsobujeme nezodpovedným používaním a zneužívaním statkov".



Pápež proti dôsledkom klimatickej zmeny



Pápež František zverejnil v júni 2015 encykliku Laudato si, v ktorej venoval osobitnú pozornosť aj klimatickej zmene podmienenej ľudskou činnosťou. V encyklike uviedol: "Klimatické zmeny sú globálnym problémom s vážnymi sociálnymi, ekonomickými, distribučnými a politickými dosahmi na životné prostredie a predstavujú pre ľudstvo jednu z aktuálnych výziev."



Pápež sa 17. apríla 2019 stretol so švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou a povzbudil ju, aby pokračovala vo svojich aktivitách. "Boh ťa žehnaj. Pokračuj vo svojej práci. Do toho!,“ povedal František.



"Nesmieme zaťažiť ďalšie generácie problémami, ktoré spôsobila predchádzajúca generácia. Namiesto toho by sme im mali dať možnosť zapamätať si našu generáciu ako tú, ktorá konala - čestne, zodpovedne a rozvážne,“ uviedol pri príležitosti konferencie OSN o zmene klímy (COP25) v Madride 4. decembra 2019.



V tohtoročnom videoposolstve ku Dňu Zeme 23. apríla upozornil, že planéta je "na pokraji" a ľudstvo sa musí vyhnúť "ceste sebazničenia". Svätý Otec avizoval, že sa v novembri zúčastní na klimatickom summite COP26 v škótskom Glasgowe.



Pápež za mier



Pápež František zopakoval 12. decembra 2019 výzvu na jadrové odzbrojenie a ekologickejší a spravodlivejší model ekonomického rastu.



"Jadrové zastrašovanie môže vytvoriť len ilúziu bezpečia," uviedol vo vopred zverejnenom posolstve k Svetovému dňu pokoja, ktorý pripadá na 1. januára. "Nemôžeme tvrdiť, že vo svete udržiavame stabilitu pomocou strachu zo zničenia," skonštatoval pápež. Dodal tiež: "Nemôže dôjsť k ozajstnému mieru, ak nedokážeme, že sme schopní vytvoriť spravodlivejší ekonomický systém."



Pápež za podporu rodiny



Pápež sa opakovanie vyslovil proti diskriminácii homosexuálov. Jeho postoj k manželstvu ako zväzku muža a ženy je však plne v súlade s učením katolíckej cirkvi. Podporil napríklad Národný pochod za život 22. septembra 2019 v Bratislave.



V piatok 19. marca 2021 (na sviatok sv. Jozefa) vstúpila katolícka cirkev do slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho exhortácie o láske v rodine.



Na druhej strane pápež odkázal na katechizmus, ktorý učí, že homosexuáli "by nemali byť diskriminovaní, ale rešpektovaní a v oblasti pastorácie sprevádzaní". Viackrát na túto tému zopakoval svoj výrok: "Kto sme, aby sme ich súdili.“



"Homosexuáli majú právo byť súčasťou rodiny. Sú to božie deti... Čo potrebujeme, je zákon o registrovaných partnerstvách, aby týmto spôsobom boli právne krytí," povedal František v jednom z rozhovorov v životopisnom filme Francesco. Vatikán následne vysvetlil, že sa pápežove vyjadrenia týkali len právnej oblasti, a nie oblasti cirkevnej.