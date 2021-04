František M. obvinený z terorizmu bude stíhaný väzobne

Bratislava 28. apríla (TASR) - František M. obvinený z trestných činov terorizmu bude väzobne stíhaný. Spoluobvinená Zuzana K. bude stíhaná na slobode. Rozhodol o tom v stredu Najvyšší súd (NS) SR. Odvolací súd zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z 2. apríla, ktorý dvojicu zobral do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"Senát 2T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie ŠTS, ktorým boli obvinení František M. a Zuzana K. vzatí do väzby, a sám rozhodol tak, že obvineného Františka M. vzal do útekovej a preventívnej väzby. Obvinenú Zuzanu K. prepustil z väzby na slobodu. Senát NS SR na rozdiel od ŠTS nezistil u obvinených dôvody kolúznej väzby, ako ani väzby v prípade trestných činov terorizmu," objasnila hovorkyňa.



Ako ďalej zdôraznila, senát dospel k záveru, že dôvodnosť trestného stíhania pre trestný čin teroristického útoku nie je nateraz daná. To však nevylučuje inú právnu kvalifikáciu skutku, za ktorý sú obvinení stíhaní.



Františka M. a Zuzanu K. zadržala polícia koncom marca. Dvojicu obvinila z terorizmu, za čo jej hrozí doživotný trest odňatia slobody. Napokon ich sudkyňa ŠTS pre prípravné konanie 2. apríla zobrala do väzby. Podľa medializovaných správ mal byť dôvodom obvinení list, v ktorom hrozili vláde, prezidentke SR a posluhovačom a vlastizradcom. V liste zaslanom médiám hrozili, že ak vládny kabinet do konca marca neodíde, prídu kruté a krvavé časy. Zároveň hrozili likvidáciou budovy úradu vlády a iných budov.