František P., zadržaný v rámci akcie Babylon, je obvinený z extrémizmu

Bratislava 30. novembra (TASR) - Advokát František P., ktorého zadržali počas minulotýždňovej policajnej akcie Babylon a následne ho vo štvrtok (26.11.) Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) zobral do väzby, naďalej čelí minuloročnému obvineniu za extrémistické trestné činy.



"V mesiaci august 2020 pribral vyšetrovateľ NAKA do konania znalca z odvetvia politický extrémizmus, a to na pokyn dozorového prokurátora. Pôvodne vyhotovený znalecký posudok z tohto odvetvia považoval totiž dozorový prokurátor za nedostatočný. Proti pribratiu druhého znalca podal obvinený F. P. sťažnosť, ktorú prokurátor zamietol ako nedôvodnú," informovala v pondelok TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. Podľa nej vyšetrovateľ čaká na vyhotovenie znaleckého posudku a medzitým vykonáva ďalšie úkony v trestnom konaní.



Františka P. v máji minulého roku ŠTS v Pezinku vzal do väzby. Polícia ho obvinila po akcii Plukovník z trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a z prechovávania a rozširovania extrémistických materiálov. V lete 2019 ho však Najvyšší súd (NS) SR prepustil, keď nezistil dôvody väzby. Konkrétne obavu z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.



František P. podľa medializovaných informácií v minulosti zastupoval ako obhajca v trestných veciach napríklad na doživotný trest odňatia slobody odsúdeného banskobystrického bosa Mikuláša Černáka či poslanca za ĽSNS Stanislava Mizíka. U právnika mali počas spomínanej policajnej razie nájsť viacero predmetov s fašistickou symbolikou. Okrem toho sa advokát nechal vyfotografovať v nacistickej uniforme.



Minulý týždeň ho zadržali zase počas spomínanej akcie Babylon spoločne s ďalšími štyrmi osobami. Medzi nimi bol aj bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomír A. Vyšetrovateľ voči nim vzniesol obvinenie pre pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania v súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti a jednu osobu obvinil aj pre trestný čin podplácania. Štvrtkové rozhodnutie ŠTS, ktorý trojicu obvinených zobral do väzby, nie je právoplatné. Obvinení podali sťažnosť, rozhodovať bude teda NS SR.