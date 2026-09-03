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Fridrichová: Pri prechode žiaka zo školy na školu sa postupuje rovnako
Učiteľ overí, podľa akej učebnice žiak postupoval, čo už vie, kde sú limity a nastaví adaptačný proces, vysvetlila Fridrichová.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Pri prechode žiaka zo školy na školu sa postupuje rovnako ako doteraz. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Petra Fridrichová v reakcii na nový štátny vzdelávací program, ktorý začal od septembra platiť vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl na Slovensku.
Učiteľ overí, podľa akej učebnice žiak postupoval, čo už vie, kde sú limity a nastaví adaptačný proces, vysvetlila Fridrichová. „Čiže úplne totožne ako doteraz. Práve zavedenie vzdelávacích cyklov takéto situácie výrazne uľahčuje. Keďže očakávané výstupy sú stanovené na konci cyklu, školy majú väčší priestor prispôsobiť tempo učenia konkrétnym potrebám žiakov,“ vysvetlila.
Rozdiely medzi školami a prestupy nie sú podľa Fridrichovej ničím novým a školy ich riešili aj doteraz. „Nový systém im však poskytuje väčšiu flexibilitu. Učiteľ môže jednoduchšie nadviazať na to, čo už dieťa zvládlo, a naplánovať ďalšie učenie bez toho, aby bol viazaný presným poradím tém v jednotlivých ročníkoch,“ dodala.
Učiteľ overí, podľa akej učebnice žiak postupoval, čo už vie, kde sú limity a nastaví adaptačný proces, vysvetlila Fridrichová. „Čiže úplne totožne ako doteraz. Práve zavedenie vzdelávacích cyklov takéto situácie výrazne uľahčuje. Keďže očakávané výstupy sú stanovené na konci cyklu, školy majú väčší priestor prispôsobiť tempo učenia konkrétnym potrebám žiakov,“ vysvetlila.
Rozdiely medzi školami a prestupy nie sú podľa Fridrichovej ničím novým a školy ich riešili aj doteraz. „Nový systém im však poskytuje väčšiu flexibilitu. Učiteľ môže jednoduchšie nadviazať na to, čo už dieťa zvládlo, a naplánovať ďalšie učenie bez toho, aby bol viazaný presným poradím tém v jednotlivých ročníkoch,“ dodala.