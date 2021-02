Fridrichová: Zadanie domácich úloh cez prázdniny je veľmi diskutabilné

Bratislava 28. februára (TASR) - Zadanie domácich úloh počas prázdnin, či už jarných alebo iných, je veľmi diskutabilné. Myslí si to vedúca sekcie didaktiky vzdelávacích oblastí Štátneho pedagogického ústavu Petra Fridrichová. Reagovala tak na podnety rodičov, ktorí pre TASR uviedli, že ich deti dostali na obdobie jarných prázdnin množstvo domácich úloh.



"Prázdniny majú svoj význam v tom, že dieťa má priestor nadýchnuť sa a zrelaxovať sa od školy a školských povinností, vybehať sa, ak to umožňuje situácia, a oddýchnuť si od školského režimu," uviedla pre TASR Fridrichová. Počas jarných alebo iných prázdnin je podľa nej potrebné skôr uvažovať o netradičných formách a v rozsahu, aby nezabrali dieťaťu viac ako desať až 15 minút denne. "Čiže využiť ten čas efektívne a na to, čo je nevyhnutné z hľadiska zabúdania alebo toho, čo si dieťa potrebuje precvičiť," poznamenala.



Viacerí rodičia pre TASR uviedli, že ich deti dostali pred začiatkom jarných prázdnin množstvo úloh. "Dcéra dostala domáce úlohy z viacerých predmetov a ich množstvo ma zaskočilo. Napríklad z matematiky dostali vypracovať dve veľké strany," uviedla Jana z Popradu, ktorá je mamou tretiačky v základnej škole. Rodičom starších žiakov, ktorí sa vzdelávajú naďalej dištančne, sa nepáči ani to, že majú ich deti tráviť čas za počítačom aj počas jarných prázdnin, aby vypracovali projekty, splnili zadania domácich úloh alebo napísali rôzne referáty.



Aj viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov Soňa Puterková tvrdí, že jarné prázdniny sú pre žiakov potrebné na zotavenie, nabratie síl a zážitkov. "Väčšina učiteľov nepovažuje za rozumné ich zaťažovať množstvom domácich úloh alebo projektmi. Prázdniny si majú deti užiť, aktuálne by sa mali najmä čo najviac hýbať a posilniť si psychické zdravie," povedala pre TASR. Zároveň uviedla, že ak sa niekde vyskytne problém, SKU odporúča rodičom nájsť spoločné riešenie priamo s konkrétnym učiteľom, ktorý domáce úlohy zadal, prípadne s vedením školy.



Cesta, ktorú by videla Fridrichová ako efektívnu pri zadávaní domácich úloh počas prázdnin, je napríklad zadávanie úloh ako prečítanie si krátkej rozprávky, príbehu, s ktorým môžu po návrate do školy pracovať. "Nie celú čítanku alebo rozsiahle texty, ale vybrať si kratšie, zábavné texty, ukážky, s ktorými sa dá následne v škole pracovať," dodala. Puterková ako akceptovateľné úlohy uviedla typ od jednej učiteľky, ktorá deťom zadala úlohy, ako naučiť sa kúzlo, vyšplhať sa na strom, niekoho rozosmiať či nájsť si nového priateľa.