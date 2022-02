Na hraničných priechodoch s Ukrajinou sa zdržíte, informuje polícia

Ubľa 24. februára (TASR) - Čakacie doby na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom sa neustále predlžujú. Cestujúci v osobných autách smerujúci z Ukrajiny na Slovensko strávia pred hranicami aj osem hodín. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejňuje finančná správa (FS) na svojej internetovej stránke.



Čakacia doba na vstup na Slovensko sa od obedňajších hodín pre osobnú dopravu predĺžila z 300 na 480 minút. Vodiči nákladnej dopravy čakajú na vybavenie 260 minút.



Na hraničnom priechode v Ubli sa čakacia doba pre osobné vozidlá od poludnia nezmenila, FS ju naďalej avizuje na 360 minút. Aj peší tu naďalej na vstup na Slovensko čakajú 90 minút.



Bezo zmeny (45 minút) je tiež čakacia doba na hraničnom priechode pre peších vo Veľkých Slemenciach.





Polícia zabezpečuje chod dopravy, rátajte so zdržaním

Na hraničných priechodoch s Ukrajinou sa predlžujú čakacie doby. Polícia informuje, že ide o zvýšený pohyb typický pre končiaci sa pracovný týždeň. Podľa starostky Uble Nadeždy Sirkovej sú pasažiermi zatiaľ Ukrajinci pracujúci v západnejších častiach Európy.



Ako v obedňajšom čase informovala finančná správa (FS) na svojej internetovej stránke, na hraničnom priechode Vyšné Nemecké čaká nákladná doprava na vstup na Slovensko 260 minút, osobná 300 minút. Všetci cestujúci smerom na Ukrajinu sú vybavovaní priebežne.



Kým o 10.15 h bola na hraničnom priechode Ubľa čakacia doba z Ukrajiny pre osobnú dopravu 240 minút, o 12.00 h to bolo už 360 minút. Peší na vstup na Slovensko čakajú naďalej 90 minút.



Na priechode Veľké Slemence sa od obeda peší vstupujúci na Slovensko nevybavujú priebežne, zdržia sa na ňom 45 minút.



Policajný zbor aktuálne zabezpečuje zvyčajný chod na hraničných priechodoch s Ukrajinou. "Pohyb na hraniciach sa ničím nelíši od bežných dní koncom týždňa," informovalo TASR ministerstvo vnútra.



"U nás v Ubli je nápor na hraničný priechod, je tam kolóna áut, ale poväčšine sú to ľudia, ktorí odchádzajú za prácou, sú zamestnaní v Čechách alebo Poľsku alebo iných krajinách EÚ," uviedla pre TASR Sirková s tým, že žiaden zo vstupujúcich zatiaľ na Slovensko neprišiel ako migrant, žiadajúci o pomoc či zabezpečenie ubytovania.