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Fuhl: Vláda Magyara život Slovákov nezmenila
Podľa jeho slov bude na posúdenie skutočného významu politickej zmeny potrebný dlhší čas a predovšetkým konkrétne výsledky.
Autor TASR
Budapešť/Bratislava 28. augusta (TASR) - Každodenný život Slovákov v Maďarsku sa po nástupe vlády strany Tisza premiéra Pétera Magyara zatiaľ nemohol výraznejšie zmeniť. Potešiteľná je však uvoľnenejšia spoločenská atmosféra, napríklad bez nepríjemných prejavov štátnej propagandy. Uviedol to spravodajcovi TASR v Budapešti zakladateľ a redaktor nezávislého servera slovenskej menšiny v Maďarsku oslovma.hu Imrich Fuhl po prvých sto dňoch Magyarovej vlády.
Podľa jeho slov bude na posúdenie skutočného významu politickej zmeny potrebný dlhší čas a predovšetkým konkrétne výsledky.
Fuhl z oblasti štrukturálnych zmien vo vládnej starostlivosti o národnosti vyzdvihol, že za zástupcu štátneho tajomníka pre záležitosti 13 oficiálne uznaných národností v Maďarsku na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru vymenoval Magyar mladého dolnozemského Slováka a rodáka zo Sarvaša Juraja Rágyanszkého. Doteraz pôsobil ako univerzitný pedagogický asistent, riaditeľ Budapeštianskeho slovenského odborného kolégia a predseda výchovno-vzdelávacieho výboru najvyššieho voleného orgánu Slovákov v Maďarsku - Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSSM).
„Politické správanie Slovákov sa od väčšiny veľmi nelíši. Samozrejme, nemôžem a ani nechcem hovoriť v mene všetkých Slovákov v Maďarsku, po desaťročiach osobných i profesijných skúseností s národnostným životom a po dlhodobom sledovaní diania v tejto oblasti si trúfam formulovať len svoj vlastný názor,“ podčiarkol Fuhl. Podľa neho ide o prirodzený jav, keďže Slováci v Maďarsku si svoje politické postoje utvárajú pod vplyvom rovnakých hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a spoločenských okolností ako ostatní občania krajiny.
„Národnostný aspekt má v našom prípade na volebné a politické preferencie čoraz menší vplyv, čo nepochybne súvisí aj s pokročilým stupňom jazykovej a kultúrnej asimilácie. Preto by som ani zmenu vlády z národnostného hľadiska nepreceňoval,“ dodal.
Po niekoľkých mesiacoch Magyarovej vlády možno pozorovať skôr zmenu politického tónu a rétoriky než hlboké systémové zmeny, hoci tie sa časom môžu takisto dostaviť. Objavili sa síce signály o väčšom dôraze na dialóg s národnosťami, na transparentnosť financovania či na možné úpravy systému národnostného zastúpenia, no zatiaľ je priskoro hovoriť o zásadnom obrate v národnostnej politike. Namieste sú skôr opatrné, hoci oprávnené očakávania, uzavrel Fuhl.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa jeho slov bude na posúdenie skutočného významu politickej zmeny potrebný dlhší čas a predovšetkým konkrétne výsledky.
Fuhl z oblasti štrukturálnych zmien vo vládnej starostlivosti o národnosti vyzdvihol, že za zástupcu štátneho tajomníka pre záležitosti 13 oficiálne uznaných národností v Maďarsku na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru vymenoval Magyar mladého dolnozemského Slováka a rodáka zo Sarvaša Juraja Rágyanszkého. Doteraz pôsobil ako univerzitný pedagogický asistent, riaditeľ Budapeštianskeho slovenského odborného kolégia a predseda výchovno-vzdelávacieho výboru najvyššieho voleného orgánu Slovákov v Maďarsku - Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSSM).
„Politické správanie Slovákov sa od väčšiny veľmi nelíši. Samozrejme, nemôžem a ani nechcem hovoriť v mene všetkých Slovákov v Maďarsku, po desaťročiach osobných i profesijných skúseností s národnostným životom a po dlhodobom sledovaní diania v tejto oblasti si trúfam formulovať len svoj vlastný názor,“ podčiarkol Fuhl. Podľa neho ide o prirodzený jav, keďže Slováci v Maďarsku si svoje politické postoje utvárajú pod vplyvom rovnakých hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a spoločenských okolností ako ostatní občania krajiny.
„Národnostný aspekt má v našom prípade na volebné a politické preferencie čoraz menší vplyv, čo nepochybne súvisí aj s pokročilým stupňom jazykovej a kultúrnej asimilácie. Preto by som ani zmenu vlády z národnostného hľadiska nepreceňoval,“ dodal.
Po niekoľkých mesiacoch Magyarovej vlády možno pozorovať skôr zmenu politického tónu a rétoriky než hlboké systémové zmeny, hoci tie sa časom môžu takisto dostaviť. Objavili sa síce signály o väčšom dôraze na dialóg s národnosťami, na transparentnosť financovania či na možné úpravy systému národnostného zastúpenia, no zatiaľ je priskoro hovoriť o zásadnom obrate v národnostnej politike. Namieste sú skôr opatrné, hoci oprávnené očakávania, uzavrel Fuhl.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)