Dolinková: Fungovanie detských pohotovostí by sa mohlo od júla skrátiť

Bratislava 6. mája (TASR) - Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti by sa mohli od 1. júla skrátiť z 22.00 h do 20.00 h. Zabezpečiť to má pozmeňujúci návrh zákona, ktorý v pondelok predstavila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Zároveň sa v ňom navrhuje, aby boli pediatri v rámci svojich bežných ordinačných hodín v ambulanciách pacientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň ordinovali do 18.00 h.