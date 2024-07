Fungovanie detských ambulantných pohotovostí sa skracuje, desať končí

Bratislava 1. júla (TASR) - Desať detských ambulantných pohotovostí od pondelka v rámci schválenej redukcie siete končí. Ide o pohotovosti v okresoch Galanta, Košice-okolie, Medzilaborce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Ružomberok, Sabinov a Senica. V oblasti pediatrie začínajú od júla platiť aj ďalšie zmeny, vyplývajú z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Skracujú sa napríklad ordinačné hodiny v ambulantných pohotovostiach pre deti a upravujú sa ordinačné hodiny pediatrov v bežných ambulanciách.



K redukcii siete detských ambulantných pohotovostí rezort zdravotníctva pristúpil v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti. Odôvodňoval ju potrebou koncentrovať lekárov do funkčných tímov a priblížiť ich k nemocniciam, aby boli zabezpečené aj laboratórne vyšetrenia či zobrazovacie metódy. Realizuje ju v troch fázach. V prvej zaniklo šesť pohotovostí, ktoré nemali prevádzkovateľa. V aktuálnej, druhej sa vypustilo desať pohotovostí. Tretia, ktorá sa má týkať piatich bodov ambulantnej pohotovostnej služby (APS), je naplánovaná od novembra 2024.



Od júla začali platiť aj ďalšie zmeny v oblasti pediatrie. Skracujú sa ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti, a to z 22.00 na 20.00 h. Upravujú sa tiež ordinačné hodiny pediatrov v bežných ambulanciách. Pacientom budú k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň do 16.00 h. Zmeny priniesla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) ich odôvodňovala potrebou zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre deti na celom Slovenskom, kým do systému nepríde nová generácia pediatrov.