Furmani zo štyroch krajín sa stretnú na podujatí Kamienska Podkova
Autor TASR
Kamienka 23. mája (TASR) - V obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa sa v sobotu uskutoční veľké furmanské podujatie Kamienska Podkova. Medzinárodné preteky sa budú konať v amfiteátri Dubne a tento rok pôjde už o 18. ročník podujatia. Organizátori očakávajú rekordnú účasť súťažiacich aj návštevníkov.
Na podujatí sa predstavia furmani zo Slovenska aj zo zahraničia - organizátori avizujú účasť súťažiacich z Česka, Poľska a Rumunska. „Máme už dlhoročné kontakty a kamarátstva medzi furmanmi. Navzájom sa pozývame na podujatia. Pomáhajú aj dobré ocenenia a atmosféra, ktorú tu máme,“ doplnil pre TASR organizátor Michal Raškevič.
Súťažiť sa bude vo dvojiciach koní v dvoch disciplínach, a to v rýchlostnej jazde s tradičným furmanským vozom a ťahaní dreva s postupným pripínaním. V rýchlostnej disciplíne budú musieť furmani absolvovať trať so slalomom a prekážkami na čas. Druhá disciplína bude zameraná na silu a súhru furmana s koňmi pri simulácii práce v lese.
Kone budú rozdelené do dvoch kategórií podľa hmotnosti páru do 1650 kilogramov a nad 1650 kilogramov. Každá kategória bude vyhodnotená samostatne. Podujatie je určené najmä pre ťažné kone.
Organizátori očakávajú vyše 40 súťažiacich, čo by podľa nich mohol byť rekordný počet účastníkov. „Na bežných pretekoch býva 12 až 20 furmanov, u nás očakávame až 44,“ uviedol Raškevič. Návštevnosť sa podľa neho v minulých rokoch pohybovala od 2000 do 5000 ľudí v závislosti od počasia.
