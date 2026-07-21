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FUTBALOVÝ TÝŽDEŇ: Polícia bude dohliadať na priebeh rizikových zápasov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Do opatrení budú zapojení príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície.

Autor TASR
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Bratislava 21. júla (TASR) - V najbližších dňoch sa na Slovensku uskutočnia viaceré medzinárodné futbalové zápasy, ktoré si vzhľadom na očakávanú účasť fanúšikov vyžiadajú zvýšené bezpečnostné opatrenia. Polícia bude dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť osôb a plynulosť cestnej premávky počas zápasov v Trnave, Dunajskej Strede a Žiline. Informuje o tom na sociálnej sieti Polícia SR.

Do opatrení budú zapojení príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície.

V stredu 22. júla o 20.30 h sa na štadióne A. Malatinského v Trnave odohrá stretnutie medzi klubmi FC Spartak Trnava a CSKA Sofia. V súvislosti so zápasom môže dôjsť k dopravným obmedzeniam, najmä v okolí štadióna. Vo štvrtok (23. 7.) o 18.30 h privíta FC DAC Dunajská Streda tím FK Velež Mostar. Z dôvodu zvýšeného počtu návštevníkov štadióna MOL Arena bude približne od 16.00 h čiastočne uzavretá Športová ulica. Vo štvrtok sa v Žiline odohrá medzinárodný zápas Európskej konferenčnej ligy UEFA medzi mužstvami MŠK Žilina a GKS Katowice. Aj toto stretnutie bolo vyhodnotené ako rizikové a polícia prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti v okolí štadióna a v meste.

Polícia žiada všetkých fanúšikov, aby sa správali zodpovedne a športovo, rešpektovali pokyny organizátorov a policajtov a vyhli sa akémukoľvek nešportovému správaniu.

„Pripomíname, že pri rizikových športových podujatiach sa za výtržnosti a ďalšie protiprávne konanie ukladajú prísnejšie sankcie,“ uviedla polícia. O aktuálnej situácii a prípadných zmenách v doprave bude polícia verejnosť priebežne informovať.

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