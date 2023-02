Fúzie Zuzany Mikulcovej budú hudobníkov spájať aj v tomto roku

Bratislava 12. februára (TASR) – Zuzana Mikulcová predstavila novú pieseň Blind Tomorrov. Siedma časť projektu Fúzie, skladba Blind Tomorrow prepája slovenskú a írsku hudobnú kultúru. Je to veľmi citlivé a emotívne dueto Zuzany Mikulcovej a írskeho hudobníka Graemea Marka Donaldsona, ktorý žije v Trnave, kde vystupuje so svojou kapelou The Native a ktorého hudobníci a kamaráti volajú familiárne Granko. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Medzinárodný audiovizuálny projekt Fúzie speváčky a skladateľky Zuzany Mikulcovej, ktorý sa rozbehol už v roku 2020 a o rok neskôr dostal aj netradičnú ekologickú albumovú podobu na drevenom USB kľúči, pokračuje ďalej aj v tomto roku. Výnimočné multižánrové hudobné spojenia Zuzany s Danom Bártom, Barborou Mochowou, Larou Abou Hamdan, Petrom Lipom, Jakubom Königom a Beatou Hlavenkovou, doplnia tento rok ešte dve zaujímavé autorsko-spevácke spolupráce. Potreba reagovať na súčasnú spoločenskú situáciu v otázkach národnostných menšín a narastajúceho extrémizmu a rasizmu hudbou, ako najuniverzálnejším dorozumievacím jazykom, je stále silnejšia. Zuzana Mikulcová chce svojím projektom Fúzie aj naďalej búrať pomyselné hranice a spoluprácou umelcov vytvárať nielen hudobnú, ale aj ľudskú a spoločenskú fúziu rôznych kultúr a jazykov.



"Najprv som Grankovi poslala melódiu s klavírom a čakala, aký text do toho vymyslí. Keďže viem, aké náročné je vpasovať text do mojich melodických liniek, bola som veľmi prekvapená, ako dobre si to hneď sadlo. Vystihol nielen náladu, rytmus, ale aj atmosféru piesne. Piesne o rozchode mám veľmi rada, to úprimne priznávam," povedala o novej Fúzii Zuzana Mikulcová.



Skladbu Blind Tomorrow Zuzana nahrala s osvedčeným tímom projektu Fúzie. Videoklip nakrútil a zostrihal dvorný režisér projektu Fúzie, Dominik Janovský. Nahrávku opäť produkoval, programoval a mixoval Andrej Hruška, ktorý v skladbe hrá aj na gitaru a syntetizátory. Na kontrabase hrá Michal Šelep. V skladbe sa okrem spevu Zuzany Mikulcovej a Graema Marka objaví aj pre nás netradičný hudobný nástroj Bodhrán.











Blind Tomorrow klip: https://youtu.be/vT0yyj826o8