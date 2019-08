G. Gál nenavrhne kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR

Podľa Gála by mal byť predseda NS SR nestranný, nezávislý a absolútne apolitický. Túto nezávislosť vníma minister aj ako nezávislosť od zložiek politického systému.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nenavrhne kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR, pretože nechce do procesu politicky zasahovať. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.



„Minister pevne verí, že sa nájde vhodný a príkladný kandidát, ktorého členovia Súdnej rady SR zvolia,“ uviedla Drobová. Podľa zákona o Súdnej rade môže kandidátov na predsedu NS SR navrhnúť člen Súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov NS SR, sudca NS SR a minister spravodlivosti. Minister Gál tak svoje právo na návrh kandidáta nevyužije.



Podľa Gála by mal byť predseda NS SR nestranný, nezávislý a absolútne apolitický. Túto nezávislosť vníma minister aj ako nezávislosť od zložiek politického systému. „Iba sudca, ktorý spĺňa takéto atribúty, by mal byť na čele jednej z najdôležitejších inštitúcií v rámci justície v SR.“



Do voľby predsedu NS SR sa chce prihlásiť Štefan Harabin. "Motívom mojej kandidatúry je prebiehajúca mafianizácia Najvyššieho súdu SR. Personálne obsadzovanie sudcov na objednávku politických mafiánov," zdôvodnil svoju kandidatúru. Ako ďalší kandidáti sa spomínajú aj súčasná predsedníčka NS SR Daniela Švecová a sudkyňa NS SR Jana Bajánková.



Voľba predsedu NS SR bude 9. septembra 2019. V októbri tohto roka uplynie päťročné funkčné obdobie aktuálnej predsedníčke NS SR Daniele Švecovej.