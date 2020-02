G. Gál nevyvodí zodpovednosť voči predsedovi ŠTS M. Trubanovi

Bratislava 3. februára (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nevyvodí zodpovednosť voči predsedovi Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michalovi Trubanovi. TASR to potvrdila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.



Gál uviedol, že predsedu ŠTS zavolal na osobný pohovor a dal mu možnosť objasniť medializované informácie aj s písomnými podkladmi. "Nakoľko ich doložil a sudcovská rada ani sudcovia tohto súdu nepodali žiadnu formálnu pripomienku v rámci rozdeľovania služieb, nebolo možné vyhodnotiť, že predseda súdu postupoval nesprávne," povedal Gál.



Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth v januári na špecializovanom súde vypovedal vo veci vraždy Jána Kuciaka. Truban mal byť podľa neho jedným z tých, ktorých chcel Marian K. ovplyvniť, aby sa dostal na slobodu. Marian K. je obžalovaný z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Opozičná SaS Gála vyzvala, aby Trubana z funkcie predsedu odvolal.



Minister uviedol, že súdnictvo je tretia moc v štáte. "Výkonná moc ako ďalšia zložka ústavných orgánov musí veľmi opatrne a obozretne zasahovať do justičného systému. Samozrejme, po udalostiach, ktoré vyšli najavo v minulom roku, sú niektoré požiadavky verejnosti oprávnené a vtedy som v rámci mojich kompetencií konal," tvrdí Gál. Na druhej strane musí podľa neho každý minister na tomto poste zvážiť, aby neohrozil nezávislú súdnu moc, aby sa nevytvoril precendens, ktorý bude zneužiteľný, tak ako to bolo napríklad za éry ministrovania Štefana Harabina, "kedy jemu nepohodlní sudcovia či predsedovia súdov boli trestaní svojvoľne".



Gál dodal, že ministerstvo spravodlivosti stále koná v tých prípadoch, kde má zákonné oprávnenia, a kde sú objektívne kritériá na to, aby bol príslušný človek odvolaný z funkcie. "Domnienky alebo subjektívne pohľady na vec nestačia na odvolanie," dodal Gál.