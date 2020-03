G. Gál podá v stredu návrh na pozastavenie funkcie obvineným sudcom

Bratislava 11. marca (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podá v stredu návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu všetkým sudcom, ktorí boli obvinení prokurátorkou z korupčných trestných činov v súvislosti s Threemou Mariana K.



„Možno sme očakávali, že obvinenia prídu skôr, ale vždy lepšie neskôr, ako nikdy,“ uviedol Gál na margo obvinenia 13 sudcov a ďalších právnikov. „Treba to vyčistiť rázne od všetkých, ktorí sú do toho namočení a postaviť ich pred spravodlivý súd, aby sa justícia zreštartovala nanovo,“ reagoval na situáciu minister. Samotné obvinenie, ktoré bolo doručované zo zákona aj Gálovi, okomentoval tak, že ide o „kus práce“ aj vzhľadom na rozsah. Podľa Gála môže mať obvinenie približne 120 strán. K počtu obvinených uviedol, že nemusí ísť o konečné číslo. „Sú ešte mená, ktoré som počul, že môžu byť zainteresované v nekalých činnostiach, môže sa to rozšíriť,“ dodal.



Zadržaných a obvinených bolo počas akcie niekoľko sudcov Okresného súdu (OS) Bratislava I. Ten je dlhodobo personálne poddimenzovaný, čo je problém, na ktorý vedenie súdu dlhodobo upozorňuje. Po dnešnom zadržaní tak na súde nastala situácia, keď bude musieť Gál rokovať so Súdnou radou SR, ako súd posilniť. Viacerí sudcovia už boli Súdnou radou odsúhlasení, avšak čaká sa na prezidentku, aby ich vymenovala. Gál ešte pouvažuje o tom, či na OS Bratislava I nejakého sudcu dočasne nepridelí.



Personálny výpadok je aj na Najvyššom súde (NS) SR, ktorý od októbra nemá predsedníčku vzhľadom na uplynutie jej funkčného obdobia. Odvtedy ju zastupuje podpredsedníčka NS SR Jarmila Urbancová, ktorá však dnes bola zadržaná a obvinená z korupčných trestných činov, čiže je momentálne NS SR bez vedenia. Riešenie vidí Gál v postupe podľa analógie Ústavného súdu, ktorý v čase absencie vedenia riadi najstarší sudca. Nová, v poradí už štvrtá voľba predsedu NS SR sa uskutoční počas mimoriadneho zasadnutia Súdnej rady 30. marca.