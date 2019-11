G. Gál: Rozhodnutie M. Repákovej treba akceptovať

Bratislava 14. novembra (TASR) - Rozhodnutie sudkyne Okresného súdu Bratislava I Miriam Repákovej vzdať sa funkcie treba akceptovať, nie je však jediná dotknutá. Povedal to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vlády. Bolo by podľa neho lepšie, keby sa každý dotknutý sudca aspoň dočasne stiahol, aj keď sa cíti byť nevinný.



V súvislosti s Repákovej rozhodnutím Gál podotkol, že nejde len o ňu, ale aj o ďalších sudcov, ktorí sú týmto "marazmom" dotknutí, hoci sú možno nevinní. To, či by mali príklad Repákovej nasledovať ďalší, podľa svojich slov nevie posúdiť. Zdôraznil však, že pokiaľ bola pri niektorých z nich narušená dôvera a sudcovská spôsobilosť, rezort nebude váhať s ďalšími disciplinárnymi návrhmi.



Minister dodal, že ak sa aj dotknutý sudca cíti byť nevinný, bolo by lepšie, keby sa stiahol, "aby nechal priestor jednak prešetriť niektoré vzťahy a jednak prinavrátiť justícii dôveru verejnosti". To sa dá podľa Gálových slov dosiahnuť len tak, že nebudú žiadne pochybnosti o tom, kto súdi, ale aj o tom, akí ľudia zastávajú určité manažérske funkcie v justícii.



V súvislosti s odvolaním sa sudkyne a bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej voči pozastaveniu jej funkcie povedal, že každý má právo využiť všetky zákonné prostriedky na svoju obhajobu. "Ja som ten návrh podal. Myslím si, že bol odôvodnený," skonštatoval a zdôraznil, že rozhodne odvolací senát.



Jankovskej pozastavil výkon funkcie sudkyne disciplinárny senát koncom októbra. Urobil tak po zverejnení údajnej komunikácie medzi ňou a Marianom K., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Jankovská sa však voči rozhodnutiu odvolala. V odôvodnení namieta senát, v ktorom sedí Lucia Kurilovská.



Sudkyňa Repáková figurovala v komunikácii Mariana K., rozhodovala napríklad v spore o Technopol Servis. Svoje rozhodnutie vzdať sa funkcie oznámila prezidentke SR Zuzane Čaputovej v stredu. Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková rovnako v stredu podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči Repákovej.