G. Gál: Sudcovia by mali zvážiť svoje vzťahy

Bratislava 24. októbra (TASR) - Súdna rada SR by mohla byť podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) "akčnejšia". Minister by od nej očakával, že bude určovať smer, ktorým sa majú sudcovia uberať. Apeluje na sudcov, aby zvážili svoje spoločenské vzťahy.



"Určite by Súdna rada mohla byť akčnejšia. Mohla by do istej miery zamedziť týmto výkladovým problémom, čo sa týka sudcovskej etiky, pokiaľ by sa ráznejšie postavila k niektorým veciam, ktoré sa v minulosti udiali," povedal Gál vo štvrtok novinárom.



Minister by od Súdnej rady očakával, že bude robiť to, na čo bola kreovaná. "Že bude v statusových veciach určovať smer, ktorým sa majú sudcovia poberať," doplnil.



V súvislosti s tým, či by mala predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková odísť zo svojej funkcie, Gál poznamenal, že v dnešnej situácii by bolo dobré, aby každý zvážil svoje postavenie, či by svojím abdikovaním nepriniesol navrátenie dôvery v justíciu. "To sa týka aj predsedov súdov, ktorí si myslia, že sú nevinní. Keď sa aj objavili v nejakej komunikácii a keď sa im dáva za vinu, že majú netransparentné vzťahy, hovoria, že ich nemajú," skonštatoval Gál.



Upozornil, že abdikácia ľudí v justícii by nemusela znamenať, že by si priznali vinu. Svojím odchodom z funkcií by však niektorí ľudia podľa ministra napomohli prinavráteniu dôvery v justíciu.



Ak nejaký sudca napríklad vybavoval rozsudok, je podľa Gála potrebné postihnúť ho trestnoprávne. Apeloval aj na sudcov, aby zvážili to, s kým sa stretávajú. Ak ich vzťahy vyvolajú pohoršenie v spoločnosti, mali by ich podľa Gála okamžite prerušiť. "Každý sudca musí osobne vyhodnotiť svoje vzťahy, či sú vhodné pre sudcu. Nedá sa zovšeobecňovať, s kým by sa nemal sudca stretávať," uzavrel Gál s tým, že aj túto oblasť bude brať do úvahy pri výbere sudcov na okresné či krajské súdy.