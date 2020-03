Gál: V novej budove ministerstva sídli Centrum právnej pomoci

Bratislava 6. marca (TASR) - V novej budove ministerstva spravodlivosti (MS) bude sídliť aj Centrum právnej pomoci. Ministerstvo tým ušetrí veľké finančné prostriedky. Povedal to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) pri príležitosti slávnostného otvorenia.



Bývalé priestory Centra právnej pomoci budú podľa Gála ponúknuté štátnym orgánom. Pracovať tam bude viac ako 400 zamestnancov. Ministerstvo sa nachádza v bývalej budove Výskumného ústavu zváračského (VÚZ). Na margo toho Gál poznamenal, že spoje paragrafov, odsekov a ustanovení by mali byť také pevné ako zvary, aby v nich "špekulanti" nenachádzali diery.



"Bolo nám jasné, že tá budova potrebuje rekonštrukciu na to, aby zasvietila a vystúpila v plnej kráse na Račianskej ulici v Bratislave. Myslím, že sa nám to aj podarilo," uviedol šéf VÚZ Ľuboš Lopatka.



Architekt Pavol Kuzma, syn pôvodného architekta budovy Dušana Kuzmu, povedal, že prerábanie budovy je jedným z mála príkladov toho, že súkromný investor dal do pôvodného stavu budovu, kde rešpektoval autorské práva aj pôvodný vzhľad. "Rekonštruovali sme svietidlá, zábradlia. Ponechali sme pôvodné dlažby, lebo boli v dobrom stave. Z môjho pohľadu môžem povedať, že táto spolupráca bola taká, aká by mala byť aj v iných sférach," hovorí Kuzma.