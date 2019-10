Gál víta rozhodnutie dočasne pozastaviť výkon funkcie Jankovskej

Bratislava 23. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál víta rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorý dočasne pozastavil výkon funkcie sudkyne Krajského súdu v Bratislave Monike Jankovskej. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.



Podnet na Jankovskú podal Gál v pondelok. "Návrh na disciplinárne konanie som podal ako jediný z oprávnených osôb. Som rád, že už dnes máme prvé rozhodnutie. Verím, že podobne aj ďalšie moje snahy - či už disciplinárne, alebo legislatívne, pomôžu k očiste súdnictva, ktoré to aktuálne mimoriadne potrebuje," uviedol Gál.



Minister pripomína, že dôvodom podania jeho návrhu voči Jankovskej bolo porušenie povinnosti sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, a to po celý čas trvania funkcie sudcu. "Predmetný disciplinárny návrh nebol v rozpore s prípadným trestným konaním. Prípadné trestné konanie by sa mohlo vzťahovať na iné skutky sudkyne," povedal šéf rezortu.



Jankovská bola ešte donedávna štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti. Z funkcie odišla po tom, ako sa objavili informácie o jej kontaktoch s Marianom K., na ktorého prokurátor podal žalobu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Z údajnej komunikácie vyplýva, že mali ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian K. a Pavol R. obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti. Jankovská však autenticitu tejto komunikácie odmieta.