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Grendel: Kaliňák sa nemá čím chváliť, Kukurica je premrhaná šanca
MO SR by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda začať postupne sťahovať počas leta.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Zrekonštruovaná budova bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, je premrhanou šancou. Pôvodne mala slúžiť ako služobné ubytovanie pre profesionálnych vojakov a pre radových zamestnancov Ministerstva obrany (MO) SR. Uviedol to podpredseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) s tým, že minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) sa nemá čím chváliť.
Grendel uviedol, že objekt Kukurice počas ich vlády mal slúžiť profesionálnym vojakom a radovým zamestnancom ako ubytovanie. Tvrdí, že rekonštrukcia mala stáť 35 miliónov eur.
„Namiesto toho sa Kaliňákov účet vyšplhá až na 70 miliónov eur a nebude slúžiť ani profesionálnym vojakom, ani radovým zamestnancom ako ubytovanie, ale ako luxusné papalášske nové sídlo MO s luxusným zariadením a výhľadom na Bratislavu,“ uviedol Grendel. Podľa neho „je to premrhaná šanca a premrhané peniaze“.
MO SR by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda začať postupne sťahovať počas leta. Uviedol to Kaliňák na štvrtkovom mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová, čakajú ju však ešte ďalšie úpravy, ako aj úpravy okolia. Rekonštrukcia čaká do budúcna aj ďalšie priestory v areáli.
Grendel uviedol, že objekt Kukurice počas ich vlády mal slúžiť profesionálnym vojakom a radovým zamestnancom ako ubytovanie. Tvrdí, že rekonštrukcia mala stáť 35 miliónov eur.
„Namiesto toho sa Kaliňákov účet vyšplhá až na 70 miliónov eur a nebude slúžiť ani profesionálnym vojakom, ani radovým zamestnancom ako ubytovanie, ale ako luxusné papalášske nové sídlo MO s luxusným zariadením a výhľadom na Bratislavu,“ uviedol Grendel. Podľa neho „je to premrhaná šanca a premrhané peniaze“.
MO SR by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda začať postupne sťahovať počas leta. Uviedol to Kaliňák na štvrtkovom mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová, čakajú ju však ešte ďalšie úpravy, ako aj úpravy okolia. Rekonštrukcia čaká do budúcna aj ďalšie priestory v areáli.