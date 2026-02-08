Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
G. Grendel: Žiadosť na odvolanie D. Zmeka je zbytočný politický útok

Na snímke poslanec NRSR Gábor Grendel (Slovensko) počas rokovania 12. schôdze parlamentu 30. apríla 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Žiadosť na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka je zbytočný politický útok. Uviedol to opozičný poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) v reakcii na SNS, ktorá vyzýva na odvolanie Zmeka.

Náčelník generálneho štábu naozaj nemôže za to, že politici Smeru, Hlasu a SNS dlhé roky vodili svojich voličov za nos. Žiadať odvolanie Daniela Zmeka za to, že polícia a prokuratúra nevidí na darovaní techniky Ukrajine nič trestné, je preto smiešne,“ skonštatoval Grendel. Poukázal tiež na to, že Zmekovi sa skončí funkčné obdobie v máji tohto roka.

Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.
