G.Matečná: Za negatívnym saldom s agrokomoditami je politika podpôr EÚ

Bratislava 4. januára (TASR) - Dlhodobou príčinou negatívneho salda zahraničného obchodu (ZO) Slovenska s agrokomoditami je európska politika priamych podpôr. Uviedla to pre TASR ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



"Je to niečo, čomu sa slovenskí poľnohospodári mimoriadne prispôsobili. Z ekonomického a podnikateľského hľadiska, tým, že som podnikala 14 rokov v poľnohospodárskom poradenstve, ich celkom chápem," povedala.



"Ak vás niekto platí za to, že neprodukujete, ale sa len staráte o krajinu a nemusíte produkovať nič, tak poľnohospodári urobili z toho to najlepšie pre seba a začali pestovať len štyri plodiny, kde majú totálne zvládnutú ekonomiku a technológiu," podotkla. Z podnikateľského hľadiska sa podľa Matečnej poľnohospodári správajú úspešne a racionálne. "Avšak 20 rokov tu zlyhával štát, 20 rokov cez Program rozvoja vidieka (PRV) mohol pomáhať cez takzvaný druhý pilier, ktorý hovorí o aktívnom poľnohospodárovi, o podpore a diverzifikácii plodín, ako by poľnohospodárstvo malo vyzerať, aké verejno-prospešné úlohy, okrem priamych podpôr, by malo plniť," povedala.



"Od roku 2004 sa tie pravidlá nastavovali len preto, aby sa podporilo to, čo EÚ chcela, aby sme produkovali čo najmenej. Snažím sa to zmeniť. Krajina, ktorá vie produkovať, má podporiť svojich farmárov, nielen cez druhý pilier, ale aj cez takzvané štátne notifikované pomoci, ako to robia iné členské krajiny. Krajina má dať spotrebiteľovi to, čo mu patrí, zdravé, bezpečné lokálne potraviny," dodala Matečná.