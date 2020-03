Ministerstvo zdravotníctva: Na Slovensku sa koronavírus nevyskytol

Už 211 vzoriek, preverených na koronavírus, bolo negatívnych

Mikrobiológ Siou-ken Čang vykonáva test polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) v Štátnom laboratóriu verejného zdravia (State Public Health Laboratory) v Connecticute, v Rocky Hill 2. marca 2020. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. marca (TASR) – Na Slovensku sa doposiaľ výskyt ochorenia COVID-19, teda nového koronavírusu, nepotvrdil. Všetkých 195 preverených vzoriek bolo negatívnych. V utorok o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré zároveň prízvukuje, že situáciu monitoruje a operatívne reaguje preventívnymi opatreniami."V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky navzájom úzko spolupracujú. V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky precizuje na pravidelných zasadnutiach," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Štát zároveň spustil informačnú kampaň vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR kontinuálne komunikujú aj prostredníctvom sociálnych sietí a domovských webových portálov. Niekoľko týždňov sú zriadené infolinky a e-mailový kontakt novykoronavirus@uvzsr.sk, kde epidemiológovia nepretržite odpovedajú na otázky verejnosti. Všetky informácie sú k dispozícii na stránke MZ SR.Na hraničných priechodoch s Rakúskom sa realizujú kontroly a ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko, dostávajú informačné letáky od ÚVZ SR s praktickými informáciami a radami o koronavíruse. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozposiela všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, SMS správy s praktickou informáciou v oblasti koronavírusu.Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky. Typickými príznakmi sú teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza dva až 14 dní, priemerne šesť dní.Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako kľučky, mobily, stôl a podobne. Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.Už 211 vzoriek, ktoré boli na Slovensku testované na ochorenie COVID-19, je negatívnych. Na Slovensku tak doteraz nový koronavírus nebol potvrdený. V utorok poobede o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Typickými príznakmi sú teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza dva až 14 dní, priemerne šesť dní.Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako sú kľučky, mobily, stôl a podobne. Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s koronavírusom v EÚ a miznúcich potravín na pultoch si Gabriela Matečná (SNS), ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pozvala na rokovanie predstaviteľov potravinových obchodných reťazcov na Slovensku. Témou rokovania boli možný vývoj situácie a dostatok potravín pre slovenských spotrebiteľov. Informoval o tom Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Na stretnutí sa podľa neho zúčastnili reťazce Terno, Kraj, Billa, Tesco, Lidl, CBA, Fresh, Coop Jednota, Metro.povedala Matečná.Prázdne pulty zaznamenali reťazce podľa MPRV takmer výhradne v Bratislave a jej blízkom okolí. V regiónoch išlo len o ojedinelé prípady v niekoľkých väčších mestách. Vypredávali sa najmä suché potraviny, múka, káva, cestoviny či konzervy.dodal Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.Mesto Bratislava prijalo pre nový koronavírus - COVID-19, ktorý sa šíri vo svete, viacero preventívnych opatrení. Magistrát dal komplexne dezinfikovať všetky vozidlá MHD, vydal pokyn na pripravenosť členov mestského krízového štábu, dal nakúpiť hygienické a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov a nariadil obmedzenie návštev v zariadeniach pre seniorov v správe mesta pre osoby, ktoré v poslednom čase navštívili oblasť s potvrdeným výskytom COVID-19. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Na území Slovenska doteraz nebol potvrdený prípad ochorenia COVID-19.Vallo deklaruje, že sa hlavné mesto v spolupráci s bratislavskými mestskými časťami a Bratislavským samosprávnym krajom pripravuje na situáciu, ak by bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 na území Bratislavy alebo bol vyhlásený núdzový stav.uviedol primátor.Na území Bratislavy doteraz nebol potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Vallo preto vyzýva verejnosť správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií. Odporúčania a opatrenia, ktoré magistrát realizoval, nájde verejnosť na webovej stránke hlavného mesta. Samospráva ju bude priebežne aktualizovať.Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zriaďuje dve nové call centrá pre svojich obyvateľov, ktoré budú poskytovať poradenstvo týkajúce sa koronavírusu. K doterajším dvom call centrám v Trnave a Galante by mali v utorok pribudnúť linky v Dunajskej Strede a Senici, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič po prvom stretnutí mimoriadnej pracovnej skupiny, ktorá pripravuje riešenia pre prípad možného výskytu koronavírusu na území kraja.Skupinu tvoria zástupcovia kraja, zástupca okresného úradu v sídle kraja, riaditelia regionálnych úradov verejného zdravotníctva na území kraja, medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave a zástupca krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.Call centrá prevádzkujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Podľa slov Dagmar Kollárovej, epidemiologičky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, s otázkami sa na pracovníkov call centra najčastejšie obracajú ľudia, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí, ale aj tí, ktorí sa chystajú cestovať. Napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia považuje riziko infekcie v krajinách Európskej únie za vysoké, podľa epidemiologičky nie je dôvod na paniku.skonštatovala Kollárová.Podľa medicínskeho riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave Viliama Vadrnu testovali v trnavskej nemocnici sedem pacientov na nákazu koronavírusom, u žiadneho z nich sa toto ochorenie nepotvrdilo.“ potvrdil Vadrna. Trnavská nemocnica je jediným ústavným zdravotníckym zariadením v Trnavskom kraji, ktoré má k dispozícii infektologické lôžka určené na hospitalizáciu pre pacientov s podozrením na nákazu koronavírusom.potvrdil medicínsky riaditeľ nemocnice.Trnavský kraj je podľa slov jeho predsedu v tejto fáze na možný výskyt koronavírusu na svojom území pripravený.skonštatoval Viskupič. Bezpečnostné opatrenia sa týkajú aj letiska v Piešťanoch, kde platí najvyšší možný stupeň ochrany. Všetky ďalšie opatrenia a usmernenia, ktoré bude kraj prijímať, sa budú odvíjať od aktuálneho vývoja situácie.