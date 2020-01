G. Radman: Lajčák je vhodný kandidát na vyslanca EÚ pre západný Balkán

Brusel/Bratislava 9. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) by bol vhodným kandidátom na post osobitného vyslanca Európskej únie pre západný Balkán. Vo štvrtok to v Záhrebe uviedol šéf chorvátskej diplomacie Gordan Grlič Radman.



Grlič Radman pred zástupcami európskych médií predstavil priority začínajúceho sa chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ v oblasti zahraničnej politiky.



Na otázku TASR, ako vníma úvahy o vytvorení postu osobitného vyslanca Európskej únie pre západný Balkán, kde sa ako o možnom kandidátovi pre túto funkciu hovorí aj o slovenskom diplomatovi, Grlič Radman skonštatoval, že Lajčák by bol vhodný pre túto pozíciu.



Pripomenul, že Lajčák v rokoch 2006 až 2009 zastával funkciu vysokého predstaviteľa EÚ pre Bosnu a Hercegovinu. "Pozná jazyk a krajiny tohto regiónu. Má skúsenosti na to, aby bol dobrým kandidátom na túto pozíciu," odpovedal Grlič Radman.



Srbské médiá vlani koncom novembra informovali o tom, že kandidátom na uvedený post je Lajčák. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na túto správu zareagovalo vyhlásením, že by privítalo vznik postu osobitného vyslanca EÚ pre západný Balkán.



O prípadnom vytvorení uvedenej pozície by mala rozhodnúť Európska komisia (EK) v súčinnosti s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorej šéfom je podpredseda EK a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borell.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)