G. Veselovská: Syndróm vyhorenia postihuje čoraz viac žien

Bratislava 11. marca (TASR) - Syndróm vyhorenia postihuje čoraz viac žien ako mužov. Psychologička Gabriela Veselovská z platformy Ksebe, ktorá združuje psychológov, vysvetľuje, že to môže byť ovplyvnené tým, že na ženy sa oproti minulosti kladie viac nárokov.



"S vývojom spoločnosti získavajú ženy viac možností uplatniť sa vo svojej kariére a zastávať dôležitejšie či významnejšie pozície, ako tomu bolo v minulosti. Avšak zabúdame na to, že zo štandardných povinností, medzi ktoré patrí napríklad starostlivosť o rodinu či domácnosť, neubúda," doplnila Veselovská.



Podľa psychologičky Jany Molentovej sa k vyhoreniu často prepracujú ľudia, ktorých práca napĺňa pocitom uspokojenia. K skoršiemu vyhoreniu však dochádza u žien. Podľa Veselovskej to môže byť spôsobené tým, že ženy na seniorských pozíciách majú pocit, že musia pracovať viac ako muži.



Je pritom potrebné spozornieť už pri prvých príznakoch syndrómu vyhorenia, akými sú únava, pokles výkonu, problémy s pamäťou či koncentráciou. U niektorých sa môže objaviť aj depresia, úzkosť, poruchy spánku či tráviace ťažkosti. "Ak príznaky dlhodobo ignorujeme môžu prerásť až do emocionálneho a fyzického vyčerpania, ktoré môže viesť k celkovému kolapsu organizmu," varuje Molentová.



Platforma Ksebe preto upozorňuje na potrebu prevencie, investovania dostatočného času na oddych a výberu kvalitného odborníka. K medzinárodnému dňu žien tiež spustila iniciatívu Očami žien, ktorá poukazuje na aktuálnu situáciu duševného zdravia ženskej časti populácie.